2019-12-18T17:54:47+03:00
Экономика

Рыбохозяйственный совет Ямала подвел итоги 2019 года

В регионе идёт масштабная работа по модернизации рыбопромыслового флота
Анна Полякова
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Рыбохозяйственный совет Ямала подвел итоги 2019 года Фото: yanao.ruРыбохозяйственный совет Ямала подвел итоги 2019 года Фото: yanao.ru
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На Ямале подсчитали улов этого года. Добыто 10,5 тысяч тонн «живого серебра», общий объём переработанной рыбы составляет почти 10 тысяч тонн: произведено свыше 800 тонн консервов.

Производственные итоги подвели на заседании рыбохозяйственного совета, который 18 декабря провёл первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников. В разговоре приняли участие представители органов власти, научное сообщество, рыбодобывающие, перерабатывающие и рыборазводные предприятия.

Алексей Ситников отметил, что поддержка отрасли оказывается существенная. Руководство региона с пониманием относится к тому, что это не только средства, направленные на восполнение рыбных запасов, обеспечение продовольственной безопасности, но и помощь в ведении традиционного образа жизни коренных жителей Севера.

На Ямале идёт масштабная работа по модернизации рыбопромыслового флота. До 2021 года планируется отремонтировать еще 24 единицы флота, а также приобрести 3 плашкоута для предприятий Ямальского и Приуральского районов.

В начале 2020 года в Салехарде должен заработать центр по хранению и распределению рыбы с возможностью складирования до 4,5 тысяч тонн сырья.

Росрыболовство закрепило требования к рыбоводным предприятиям, чтобы исключить из работы по искусственному воспроизводству организации, не обладающие достаточной производственной базой – инициатором выступил Ямал.

Также в ходе совета говорили и о популяции муксуна. Вернуть ценную рыбу в промысел планируют к 2025 году, сообщает правительство ЯНАО

ИСТОЧНИК KP.RU

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