2019-12-18T15:32:01+03:00
Общество

Новоуренгойские врачи спасли ребенка с ранением сердца

У врачей были считанные минуты для принятия решения
Анна Полякова
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На фото: бригада врачей - хирург Леван Инцкирвели, анестезиолог – реаниматолог Андрей Стиблин, хирург Сергей Кузьменко, анестезиолог – реаниматолог Дмитрий Моисеенко Фото: depzdrav.yanao.ruНа фото: бригада врачей - хирург Леван Инцкирвели, анестезиолог – реаниматолог Андрей Стиблин, хирург Сергей Кузьменко, анестезиолог – реаниматолог Дмитрий Моисеенко Фото: depzdrav.yanao.ru
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Новоуренгойские врачи провели уникальную операцию на сердце, спасая шестилетнюю девочку. Вечер первого декабря 2019 года местные медики запомнят надолго. Скорая помощь доставила в приемный покой ребенка с ранением, полученным в результате несчастного случая, рассказали в департаменте здравоохранения ЯНАО. Что именно произошло с ребенком, не уточняется. По имеющейся мировой статистике около 90% пациентов с таким ранением умирают по пути в больницу либо вскоре после госпитализации.

У врачей в запасе были считанные минуты для обследования поврежденных тканей, и принятия решения о тактике лечения. В результате решено - экстренно оперировать. Ранение обнаружили в правом предсердии. Вмешательство было объемным, проведено несколько сложных хирургических манипуляций.

Сложная операция длилась 1 час 20 минут, врачам приходилось действовать очень быстро, одновременно быть готовым к любым ситуациям. В операционную доставили запасы донорской крови на случай большой кровопотери.

Такая операция на сердце ребенку - первая в истории Новоуренгойской больницы. Врачам уже приходилось оперировать сердечные ранения у взрослых, но с детскими травмами в области сердца они столкнулись впервые. Как позже рассказал хирург Леван Инцкирвели, он подумал о своей дочке, когда увидел истекающую кровью малышку.

- У меня дочь такого же возраста, я подумал о ней, когда увидел девочку, надо было принимать решения немедленно. Попросил паузу выдохнуть, когда самое страшное было позади. Спасибо огромное бригаде за поддержку и слаженные действия, - рассказал врач.

Сейчас девочка уже выписана из больницы. Ей еще предстоит реабилитация, но ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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