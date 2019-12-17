2019-12-17T09:44:21+03:00
Общество

Известная биатлонистка продает призовое шампанское, чтобы помочь девочке из детдома

Маша рассказала спортсменке о своей мечте - увидеться с братиком
Анна Полякова
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Ямальская биатлонистка продает призовое шампанское, чтобы помочь девочке из детдома Фото: Фото: Instagram kuklinalaraЯмальская биатлонистка продает призовое шампанское, чтобы помочь девочке из детдома Фото: Фото: Instagram kuklinalara
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Ямальская биатлонистка Лариса Куклина решила выступить в роли Деда Мороза и помочь девочке из детдома. Спортсменка из Лабытнанги выставила на аукцион бутылку шампанского, полученную в качестве приза. В своем Instagram Куклина сообщила, что собирается все вырученные средства отправить Маше из Азова, которая написала ей письмо. Девочка призналась, что писала Деду Морозу о своей мечте – увидеться с младшим братиком.

- Я решила эту бутылку, выигранную на этапе кубка мира по биатлону в Австрийском Хохфильцене выставить на аукцион. Все денежные средства я хочу направить девочке Маше, чтобы исполнилось ее желание. Возможно, эти деньги помогут ей купить билет или еще как-то, чтобы она увиделась со своим братом, — пояснила прославленная биатлонистка на своей страничке в видеообращении.

Здесь же она прокомментировала, что это аукцион для настоящих фанатов биатлона. К новогоднему столу предлагается бутылка шампанского (1,5 л), полученная за второе место. Стартовая цена — три тысячи рублей, пишите свою цену в комментариях. Стоп аукциона 18 декабря в 12:00 (мск).

- Скоро Новый год. Я далеко не Дед Мороз, но хочется исполнить желание девочки, - сказала Лариса Куклина.

В комментариях многие подписчики поддержали биатлонистку: кто-то похвалой, кто-то подняв стоимость лота в торгах. Последняя сумма, которая фигурирует в комментариях - 100 тысяч рублей.

kuklinalarakuklinalara
Ямальская биатлонистка продает призовое шампанское, чтобы помочь девочке из детдома
3715 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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