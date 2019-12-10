2019-12-10T10:48:25+03:00
Общество

Лучшие дороги для югорчан: повышение транспортной доступности

В округе реализуется национальный проект «Безопасные и качественные дороги»
Лидия Шумкова
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До 2024 года в нормативное состояние приведут 634 километра югорских дорог в рамках нацпроекта. Фото: Штаб правительства ЮгрыДо 2024 года в нормативное состояние приведут 634 километра югорских дорог в рамках нацпроекта. Фото: Штаб правительства Югры
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С 2019 года Югра принимает участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Хотя регион, по данным Росстата, и числится одним из лидеров по стране, где самые лучшие трассы, но в процентном соотношении есть, куда расти. Нормам качества в округе соответствуют 84,5% дорог регионального или межмуниципального значения. В Югре уверены - участие в нацпроекте значительно повысит этот показатель, чтобы жители смогли ездить по еще более ровным и безопасным дорогам, не испытывая проблем с транспортной доступностью.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Чтобы дороги служили дольше с учетом территориальных особенностей Югры, для их строительства, реконструкции и ремонта применяются самые современные материалы. Округ уже договорился об этом с Российским дорожным научно-исследовательским институтом. Партнерские отношения с учеными позволят разрабатывать совместные программы, внедрять новые технологии, методики и материалы, а также мониторить эффективность их применения.

На программу, рассчитанную до 2024 года, планируется направить порядка 39 миллиардов рублей, где большая часть (более 31 миллиарда) - это средства регионального бюджета. В работе задействовано три региональных проекта - «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения». За эти деньги в нормативное состояние приведут 634 километра дорог. А кроме того, разместят 24 автоматических пункта весогабаритного контроля транспортных средств на дорогах и в два раза увеличат количество стационарных камер фиксации нарушений ПДД. В итоге на территории Югры число погибших в ДТП снизится в 3,5 раза - до четырех человек на 100 тысяч населения, опасных участков станет в два раза меньше, а нормам будут соответствовать уже 88,27% всех дорог.

Кстати, в нацпроекте принимают участие не только автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, но и улично-дорожная сеть Ханты-Мансийской, Сургутской, Нижневартовской агломераций. Там в 2019-2020 годах в нормативное состояние удастся привести свыше 102 километров автодорог.

На программу, рассчитанную до 2024 года, планируется направить порядка 39 миллиардов рублей, где более 31 миллиарда - средства регионального бюджета.

На программу, рассчитанную до 2024 года, планируется направить порядка 39 миллиардов рублей, где более 31 миллиарда - средства регионального бюджета.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

В 2019 году отличного состояния уже достиг 121 километр федеральных трасс, расположенных на территории Югры. Это при том, что общая протяженность дорог федерального значения в округе составляет порядка 436 километров. Считается, что такое периодическое обновление защищает асфальт в холодном климате и продлевает срок эксплуатации трасс.

Так, например, дорожники защитили слоями износа участки федеральной дороги ТюменьТобольск – Ханты-Мансийск возле Сургута, Куть-Яха, Пыть-Яха и Лемпино. Они укрепили обочины и нанесли новую разметку. А на участке между Талинкой и Советским удалось с опережением сроков отремонтировать региональную магистраль. Там произвели фрезерование старого покрытия, уложили новый верхний слой из щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей, отсыпали щебнем обочины. При укладке нового слоя подрядчик использовал модифицированный битум, что позволит увеличить срок службы полотна.

Еще одна важная дорога открылась в конце октября между поселком городского типа Коммунистический и поселком Унъюган. По словам главы Октябрьского района Анны Куташовой, этого объекта жители ждали с нетерпением, потому что новая трасса протяженностью чуть более 45 километров сократит на сто километров расстояние от Советского района до города Нягани, в котором расположена окружная больница, а значит повысит ее доступность для жителей.

Строительные работы прошли и во всех трех агломерациях округа, участвующих в нацпроекте. В Сургуте за год удалось обновить 5% всех дорог: это ремонт 14 участков и строительство одного нового. Также там начали строительство еще двух магистралей. Каждый из объектов будет на гарантийном обслуживании еще четыре года. Тем временем, в Нижневартовске, благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в 2019 году отремонтировали около 18 километров магистралей. А столице Югры – городу Ханты-Мансийску - участие в нацпроекте позволило обновить 21 участок магистралей. Теперь процент дорог, которые соответствуют нормативным требованиям, там составляет 81%.

ЗИМОЙ РАБОТА НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

В следующем году власти округа обещают нарастить темпы дорожного ремонта и строительства. При этом в реализации нацпроекта помогает система учета общественного мнения. Она позволяет услышать мнение каждого неравнодушного жителя, будь он хоть автомобилистом, хоть пешеходом, а значит, добиться максимального эффекта.

В Югре это уже практикуется - дороги, которые нуждаются в ремонте острее всего, местные власти отбирают исключительно с учетом мнения жителей. Например, в Нижневартовске список из 11 дорожных участков для реновации в 2020 году был составлен после лабораторных исследований, а также при участии вартовчан. А сейчас там проводится уникальная для округа процедура раннего заключения контрактов с подрядными организациями, которые будут ремонтировать дороги в городе. Никогда прежде подписание контрактов на ремонт дорог не происходило раньше апреля.

- Большинство контрактов будет заключено до 10 декабря. Мы знаем всех подрядчиков, среди них есть и те, кто принимал участие в ремонте 2019 года. На 2020 год запланировано финансирование из федерального бюджета – 495 миллионов рублей, 55 миллионов – средства округа и города, - рассказала заместитель директора департамента ЖКХ администрации города Ирина Воликовская.

Особенности Югры

Югра – сложный регион в плане транспортной доступности. И одними автомобильными дорогами с асфальтовым покрытием проблему не решить. Населенные пункты в округе разбросаны по огромной территории и многие из них находятся в труднодоступных местах. Поэтому вопрос транспортного сообщения круглогодично остается одним из самых важных на повестке. Проблема решается в том числе с помощью авиасообщения, а зимой – благодаря зимникам.

Так, чтобы обеспечить жителей удаленных населенных пунктов возможностями сообщения с большой землей, в регионе почти год назад по поручению губернатора разработали новую модель пассажирских авиаперевозок, по сути, значительно расширив географию полетов. Благодаря новым маршрутам и оптимизации старых жители региона смогли летать с короткими стыковками не только внутри Ханты-Мансийского округа, но и в другие города России.

Сегодня в Югре действуют две самолетные посадочные площадки и девять воздушных ворот, причем три из них – это международные аэропорты. Благодаря нововведениям, в регионе появилось 14 новых межрегиональных маршрутов и пять внутренних, в то же время пассажиропоток на внутриокружных авиамаршрутах вырос на 45% (плюс 300 тысяч человек), на межрегиональных направлениях — на 32% (плюс 22 тысячи человек).

- Учитывая наши географические особенности, довольно длительный период времени многие наши населенные пункты находятся без круглогодичной связи. Сам принцип с авиаперевозчиком мы спланировали таким образом, что рано утром из удаленных населенных пунктов местными авиалиниями можно добраться в аэропорты местного значения вертолетами, затем в обеденное время уже на самолете - до узловых ХАБов в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, а оттуда отправиться за пределы региона, - рассказал директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок на недавней онлайн-конференции с участием губернатора округа.

Он подчеркнул, что схема живая и будет корректироваться дальше в соответствии с запросами югорчан. Таков приоритет государственной политики Югры – обеспечить безопасность и качество транспортных услуг населению, опираясь на мнение общественности. Об этом же говорила в своем послании-обращении Наталья Комарова, обозначив посыл «вы заказали – мы сделали».

Отдельно в Ханты-Мансийском округе стоит вопрос с зимниками. По словам губернатора Югры, для региона – это, по сути, вопрос жизнеобеспечения, хорошего качества жизни людей. На строительство зимников и ледовых переправ ежегодно предусматриваются средства из бюджета.

В 2019 году отличного состояния уже достиг 121 километр федеральных трасс, расположенных на территории Югры.

В 2019 году отличного состояния уже достиг 121 километр федеральных трасс, расположенных на территории Югры.

В этом сезоне в автономном округе будет эксплуатироваться 56 зимних автодорог и 60 ледовых переправ, включая одну переправу в границах Уватского района Тюменской области, общей протяженностью 2352 километров.

Первые три зимника уже открыты в Ханты-Мансийском районе. Еще одна дорога будет завершена в ближайшие дни в Нижневартовском районе. Сроки завершения работ по остальным зимникам и переправам – до 25 декабря.

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