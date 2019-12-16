2019-12-16T15:46:31+03:00
Звезды

Расходы на культуру в ЯНАО вырастут на 13 процентов

Директор профильного департамента рассказал о планах и подвёл итоги года
Анна Полякова
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Расходы на культуру в ЯНАО вырастут на 13 процентов Фото: yanao.ruРасходы на культуру в ЯНАО вырастут на 13 процентов Фото: yanao.ru
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В ямальском бюджете запланировано на сферу культуры в 2020 году на 13% расходов больше, чем в уходящем. Об этом на сообщил глава профильного департамента Евгений Колтунов в ходе пресс-конференции 16 декабря.

Он отметил, что в рамках нацпроекта «Культура» в Губкинском и Надыме появятся библиотеки новой формации. Виртуальные концертные залы будут открыты в Лабытнанги и Муравленко. Модульный сельский дом культуры появится в селе Катравож в Приуралье. Планируется завершить работы в Доме культуры села Мыс Каменный и Центре национальных культур в Ямальском районе. В трёх ямальских музеях заработают экспозиции с использованием технологии дополненной реальности.

Также запланированы масштабные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 90-летнего юбилея Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как отметил Евгений Колтунов, чтобы жители каждого муниципалитета почувствовали праздник, будут организованы гастроли известных коллективов и поддержаны проекты учреждений культуры на местах.

Почти 100 млн рублей потратят на проведение юбилейных мероприятий в муниципальных образованиях.

Подводя итоги уходящего года, одним из значимых событий Евгений Колтунов отметил начало реализации нацпроекта «Культура», на реализацию было израсходовано 906,4 млн. рублей. В основном деньги пошли на строительство объектов культуры и реализацию мероприятий.

В Муравленко открылась библиотека нового поколения. Семь детских школ искусств Ямала получили новые музыкальные инструменты, оборудование и материалы. Впервые в рамках нацпроекта грантовую поддержку получили любительские творческие коллективы и социально ориентированные НКО. В этом году открылись три виртуальных концертных зала – в Надыме, Новом Уренгое и Ноябрьске.

В окружном музее на выставке «Время мамонтов» ожили животные ледникового периода. Здесь впервые применена технология дополненной реальности.

Важным событием этого года стало проведение мероприятий Года театра в России. На Ямале было проведено порядка 40 различных мероприятий театральной направленности. А в итоге - открытие новых театральных отделений на базе детских школ искусств и культурно-досуговых учреждений, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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