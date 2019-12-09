Итоги недели на Ямале: публикуем главные новости региона со 2 по 8 декабря 2019

Все самое важное, актуальное, интересное – коротко в одном материале для читателей «Комсомольской правды – Ямал». Главные новости на неделю мы публикуем утром каждого понедельника.

1. «Северные» на Ямале будут получать все приехавшие с первого дня работы. Новый принцип начисления, который начнет действовать с 1 января 2020 года, поможет решить проблему дефицита кадров, уверены в правительстве ЯНАО.

На Ямале уже существует дефицит работников в бюджетной сфере – не хватает врачей и педагогов. При разработке изменений, Ямал изучил удачный опыт других регионов.

В Ямальском районе строят «тихую» школу-интернат Фото: zsyanao.ru

2. В селе Яр-Спле Ямальского района строят «тихую» школу-интернат. Ввести в эксплуатацию ее планируют в третьем квартале 2020 года. Для ее возведения используют специальные шумоподавляющие материалы. Ведь именно шум – источник быстрого утомления и снижения концентрации детей. Для каждого помещения сделан акустический расчет.

Стройку посетили депутаты Заксобрания ЯНАО, которые признались, что новое здание школы очень впечатляет. Они отметили, что для сельских детей создаются равные условия с городскими школьниками.

3. Чудесное спасение семилетней новоуренгойки стал поводом для обсуждения на страницах соцсетей. Девочка выпала из окна девятого этажа, отделавшись ушибами. Подтолкнул ее кот, который в это время пытался высвободиться из ранца за спиной маленькой хозяйки.

Известно, что девочка в ожидании мамы открыла окно и выглянула. Под действием тяжести ноши ребенок перевалился через подоконник и полетел вниз, приземлившись на спину. По счастливой случайности под окнами оказался глубокий мягкий сугроб. Это и спасло ребенка и ее пушистого питомца.

4. На Ямале назвали территории, где чаще регистрируют ВИЧ-инфекцию. Это Тазовский и Красноселькупский районы. Именно поэтому специалисты особое внимание уделяют этим районам, об этом рассказала главный врач окружного центра профилактики и борьбы со СПИД Людмила Волова.

За 10 месяцев 2019 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в ЯНАО составила 28,8 на 100 тысяч населения, что на 10,3% ниже по сравнению с 2018-м.

На Ямале рабочий погиб под рухнувшей опорой ЛЭП Фото: pixabay.com

5. В Пуровском районе под рухнувшей опорой ЛЭП погиб 51-летний рабочий. Во время установки конструкции был нарушен технологический процесс. Работники монтировали опору линии электропередач. Для этого использовали гусеничный экскаватор. В какой-то момент перемещаемая опора ЛЭП рухнула на землю. В месте падения оказался один из работников.

По факту ЧП, случившегося еще 20 ноября, возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем гибель человека.

6. Тюменец, отбывая срок в колонии, облапошил ямальца и стал фигурантом нового уголовного дела. Теперь его подозревают в мошенничестве. Заключенный выманил у таркосалинца 5 тысяч рублей. Аферист на сайте разместил объявление о продаже автомобиля ВАЗ. Позвонил покупатель, поверивший картинке на сайте, и перевел заключенному деньги в качестве задатка.

7. Жительница Шурышкарского района спрыгнула с балкона, спасаясь от мучителя. Сожитель два дня избивал и держал в заточении жертву. Сбежать от садиста ей удалось 7 ноября. Она с трудом доползла до соседей, которые доставили несчастную в больницу. О случившемся медики сообщили полиции.

8. Главный врач горбольницы Ноябрьска Олег Шалаев призвал провакцинировать от кори 700 детей. Он обратился ко всем родителям маленьких ноябрян, которые еще не получили прививку, с открытым письмом, в котором призывает серьезно задуматься, прежде чем поставить подпись в отказе от прививки.

Он напомнил, что вспышки заболевания кори были отмечены в Новом Уренгое, Ныдыме и Тарко-Сале, и рассказал об осложнениях страшного заболевания. Из-за активной миграции населения инфекция может возникнуть в любом населенном пункте Ямала.

9. Тем временем на предприятиях Ямала собираются укреплять здоровье работников. Для внедрения корпоративных программ будут выбраны «предприятия-пилоты».

Готовы к нововведению уже 130 предприятий округа. Профилактолог выделил основные направления, волнующие самих работников - это повышение физической активности, борьба с пагубными привычками и стрессом. Кстати, ведущие предприятия газодобывающей отрасли Ямала уже имеют опыт в укреплении здоровья работников.

Салехардский мамонт нарядился к Новому году Фото: Администрация Салехарда

10. Знаменитый салехардский мамонт вновь облачился в шубу Деда Мороза к Новому году. Из года в год гиганта, который гордо стоит у переправы через Обь, наряжают в красно-белую попону и колпак. Такая традиция стала для горожан символом приближающегося праздника. Жители ямальской столицы, шутя, замечают, что если бы ни такой теплый наряд, то и последний бы мамонт исчез. Теперь ему не страшны любые морозы, а горожане и гости Салехарда могут сделать красивые фото на память.

Жители Салехарда у новогодней елки записали видеообращение. Фото с сайта администрации города Салехард

11. Жители Салехарда у главной елки города записали видеообращение. Они считают окружной центр достойным для звания новогодней столицы России. Торжественное мероприятие прошло у МРЦ «Полярис». На площади было многолюдно, салехардцы собрались здесь, чтобы вместе с Дедом Морозом и его друзьями зажечь праздничные огни на самой красивой новогодней ели в городе. К слову, из-за торжества были закрыты въезды автомобилей на парковку площади.

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