2019-12-10T09:57:01+03:00
Общество

Ямал празднует 89 лет со дня основания округа

Во всех муниципалитетах 10 декабря пройдут праздничные мероприятия
Анна Полякова
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Ямал празднует 89 лет со дня основания округа Фото: yanao.ruЯмал празднует 89 лет со дня основания округа Фото: yanao.ru
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89-ый регион отмечает 89-ый день рождения. С поздравлениями ко всем жителям Ямала обратился губернатор региона Дмитрий Артюхов. В своей торжественной речи он отметил, что Ямал играет стратегическую роль в укреплении энергетического потенциала страны, в развитии культуры, медицины, спорта, науки, образования, уникальных народных промыслов.

- Мы по праву гордимся славными страницами истории освоения, бережно храним память о выдающихся земляках, чествуем ветеранов и тружеников, которые победными свершениями прославили округ и наше Отечество, – говорится в позджравлении.

Дмитрий Артюхов отметил, что теперь задача региона – приумножить этот задел. Он поблагодарил ямальцев за доверие, результативный труд и полезные инициативы, что у региона есть конкретные планы развития. В каждом направлении, от строительства жилья и дорог, современных школ и больниц - до транспортного обеспечения или соцподдержки – важен голос местных жителей. Губернатор подчеркнул, что северяне сегодня обустраивают общий дом – динамично развивающийся и комфортный Ямал.

- Уверен, мы вместе решим поставленные задачи. Для этого у нас есть все возможности, и главное – наше общее стремление сделать округ регионом с высоким качеством жизни, – сказал глава округа.

Во всех муниципалитетах 10 декабря пройдут праздничные мероприятия. В Салехарде состоится торжественная церемония вручения государственных наград РФ и наград ЯНАО с участием губернатора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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