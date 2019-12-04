Строители ледового городка на Ямале спасли детей из огня

Пятеро молодых строителей ледового городка спасли детей из полыхающего дома в Яр-Сале Ямальского района ЯНАО. По счастливой случайности они оказались рядом в момент ЧП, произошедшего днем 2 декабря.

Во время работы над ледяной сказкой на улице Советская они услышали, как из окна трехэтажного дома, расположенного рядом, кричат девочки и просят о помощи.

Задыхавшиеся девочки готовы были выпрыгнуть из окна Фото: gkups.yanao.ru

Самое страшное, как позже рассказали сами строители, что девочки хотели выпрыгнуть их окна. Молодые люди быстро сориентировались в ситуации, не медлили ни секунды.

Кто-то сразу начал звонить пожарным, кто-то успокаивал детей, другие побежали в подъезд. В квартире на третьем этаже стоял густой дым. Двоим из парней удалось добраться до девочек и вытащить их из дома живыми и невредимыми. Позже выяснилось, что возгорание произошло на лестничной площадке, сообщили в администрации Ямальского района.

В ГКУ «Противопожарная служба ЯНАО» рассказали, что сигнал о происшествии на пульт связи пожарной части по охране села поступил в 14.20. Когда приехал дежурный караул, черный дым валил из подъезда. Пожар быстро удалось потушить.

В результате пожара повреждена лестничная площадка 3-го этажа Фото: gkups.yanao.ru

- В его ликвидации участвовали 16 человек личного состава, в распоряжении которых было 2 единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО. В результате пожара повреждена лестничная площадка 3-го этажа. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - официально сообщается на сайте регионального ведомства.

Молодые люди, которые спасли девочек, - не первый год приезжают в Яр-Сале и строят здесь ледовый городок. После происшествия признались, что себя героями не чувствуют, потому что всегда готовы прийти на помощь.