«Отдал одну из жизней»: на Ямале девочка, выпавшая с 9-го этажа из-за кота, отделалась ушибами

Домашний питомец едва не стал причиной трагедии в Новом Уренгое. Семилетняя девочка выпала из окна девятого этажа из-за кота, который, можно сказать, толкнул свою хозяйку.

Инцидент произошел утром 30 ноября в квартире многоэтажки на проспекте Ленинградский. Мама с дочкой собирались гулять. Перед этим женщина вышла из квартиры, оставив ребенка одного. Девочка оделась, посадила любимого кота в ранец, который надела на себя. Мама долго не возвращалась. Девочка стала беспокоиться. Маленькая северянка открыла окно и выглянула наружу.

Кот стал в ранце толкаться. Получилось так, что под действием тяжести ноши за спиной ребенок перевалился через подоконник и полетел вниз, приземлившись на спину. По счастливой случайности под окнами оказался глубокий мягкий сугроб. Это и спасло ребенка и ее пушистого питомца.

Тем не менее, ее доставили в Новоуренгойскую городскую больницу и осмотрели. Врачи сообщают, что обошлось без травм, представляющих угрозы для жизни.

Однако произошедшим заинтересовались в СУ СКР по ЯНАО. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Тем временем удивительный случай стал поводом для обсуждения в социальных сетях.

Кто-то недоумевает: «Что кошка делала в рюкзаке?». Знатоки детских игр утверждают, что в таких рюкзаках можно найти все: от игрушек – до палатки.

«Кошка отдала девочке одну из своих девяти жизней», - пишут комментаторы групп «ВКонтакте», желая девочке удачи в жизни, а родителям – внимательнее следить за ребенком.