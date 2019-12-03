2019-12-04T08:25:25+03:00
Происшествия

«Отдал одну из жизней»: на Ямале девочка, выпавшая с 9-го этажа из-за кота, отделалась ушибами

Пушистый питомец сам толкнул хозяйку с высоты
Анна Полякова
Поделиться:
Комментарии: comments9
В Новом Уренгое девочка, выпавшая с девятого этажа из-за кота, отделалась легкими травмами Фото: pixabay.comВ Новом Уренгое девочка, выпавшая с девятого этажа из-за кота, отделалась легкими травмами Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Домашний питомец едва не стал причиной трагедии в Новом Уренгое. Семилетняя девочка выпала из окна девятого этажа из-за кота, который, можно сказать, толкнул свою хозяйку.

Инцидент произошел утром 30 ноября в квартире многоэтажки на проспекте Ленинградский. Мама с дочкой собирались гулять. Перед этим женщина вышла из квартиры, оставив ребенка одного. Девочка оделась, посадила любимого кота в ранец, который надела на себя. Мама долго не возвращалась. Девочка стала беспокоиться. Маленькая северянка открыла окно и выглянула наружу.

Кот стал в ранце толкаться. Получилось так, что под действием тяжести ноши за спиной ребенок перевалился через подоконник и полетел вниз, приземлившись на спину. По счастливой случайности под окнами оказался глубокий мягкий сугроб. Это и спасло ребенка и ее пушистого питомца.

Тем не менее, ее доставили в Новоуренгойскую городскую больницу и осмотрели. Врачи сообщают, что обошлось без травм, представляющих угрозы для жизни.

Однако произошедшим заинтересовались в СУ СКР по ЯНАО. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Тем временем удивительный случай стал поводом для обсуждения в социальных сетях.

Кто-то недоумевает: «Что кошка делала в рюкзаке?». Знатоки детских игр утверждают, что в таких рюкзаках можно найти все: от игрушек – до палатки.

«Кошка отдала девочке одну из своих девяти жизней», - пишут комментаторы групп «ВКонтакте», желая девочке удачи в жизни, а родителям – внимательнее следить за ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Паромы не ходят, самолет снесет таким ветром!»: новосибирская семья застряла на острове посреди океана
Туристы отправились отдыхать на Филиппины, но тайфун помешал всем планам. Сибиряки не могут улететь с острова, на котором объявили первый уровень опасности
Новости 24
Впервые в истории Салехарда была зарегистрирована железная свадьба
Региональный сосудистый центр в Югре дооснастят медицинским оборудованием
Семиклассник из Ноябрьска стал дипломантом Международного музыкального конкурса
В Салехарде в два раза снизилось количество больных наркоманией
Ямальский опыт господдержки КМНС оценили на Международном форуме
Ямальские дети-инвалиды нарисуют новогоднюю мечту
Половина жителей Нягани занимается малым и средним бизнесом
В Ноябрьске три автобуса курсировали под управлением пьяных водителей
В Новом Уренгое многодетная семья лишилась крова, когда аварийный дом снесли
Высокотехнологичное оборудование в югорских больницах помогает спасать больше жизней
В Ямальском районе строят «тихую» школу-интернат
На Ямале рабочий погиб под рухнувшей опорой ЛЭП
Главе Тазовского района в прямом эфире задали 100 вопросов
В Надыме отмечают 89-летие района
Жители Салехарда голосованием решают, нужен ли им надземный пешеходный
Глава Шурышкарского района представил губернатору перспективы муниципалитета
В Нижневартовске до конца года подпишут все контракты на ремонт дорог
«Лиза Алерт» Ямал откроет подразделение в Ханымее