«Отдал одну из жизней»: на Ямале девочка, выпавшая с 9-го этажа из-за кота, отделалась ушибами
Домашний питомец едва не стал причиной трагедии в Новом Уренгое. Семилетняя девочка выпала из окна девятого этажа из-за кота, который, можно сказать, толкнул свою хозяйку.
Инцидент произошел утром 30 ноября в квартире многоэтажки на проспекте Ленинградский. Мама с дочкой собирались гулять. Перед этим женщина вышла из квартиры, оставив ребенка одного. Девочка оделась, посадила любимого кота в ранец, который надела на себя. Мама долго не возвращалась. Девочка стала беспокоиться. Маленькая северянка открыла окно и выглянула наружу.
Кот стал в ранце толкаться. Получилось так, что под действием тяжести ноши за спиной ребенок перевалился через подоконник и полетел вниз, приземлившись на спину. По счастливой случайности под окнами оказался глубокий мягкий сугроб. Это и спасло ребенка и ее пушистого питомца.
Тем не менее, ее доставили в Новоуренгойскую городскую больницу и осмотрели. Врачи сообщают, что обошлось без травм, представляющих угрозы для жизни.
Однако произошедшим заинтересовались в СУ СКР по ЯНАО. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Тем временем удивительный случай стал поводом для обсуждения в социальных сетях.
Кто-то недоумевает: «Что кошка делала в рюкзаке?». Знатоки детских игр утверждают, что в таких рюкзаках можно найти все: от игрушек – до палатки.
«Кошка отдала девочке одну из своих девяти жизней», - пишут комментаторы групп «ВКонтакте», желая девочке удачи в жизни, а родителям – внимательнее следить за ребенком.
ИСТОЧНИК KP.RU