«Бережливый» бюджет ЯНАО на 2020-2022 годы приняли в окончательном чтениях

Бюджет ЯНАО 2020-2022 – бездефицитный, традиционно – социально ориентированный, инвестиционный, стимулирующий, «бережливый». Так охарактеризовала главный финансовый документ региона заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента финансов Альбина Свинцова. Сегодня, 21 ноября, она представила на пленарном заседании Заксобрания ЯНАО законопроект об окружном бюджете на 2020 год и плановый период до 2022 года.

Впервые прогнозируемый объём доходов и расходов консолидированного бюджета на среднесрочный период определён в сумме 799 млрд рублей, в том числе на 2020 год – 265 млрд рублей, что на 37% выше уровня 2019 года.

Окружной бюджет в среднесрочном периоде составит 736 млрд рублей, в том числе на 2020 год – 245 млрд рублей, что на 40% выше уровня 2019 года.

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На реализацию нацпроектов пойдет в 2020 году будет потрачено 55 млрд рублей, что в 2 раза выше уровня 2019 года. Кроме того, в бюджете предусмотрены дополнительные средства в сумме 5 млрд рублей на совершенствование оплаты труда работников, не попавших под реализацию указов Президента.

Обозначая бюджетные расходы, главный финансист Ямала отметила, что в планируемом периоде предусмотренные в бюджете средства по всем направлениям превысят уровень 2019 года в два, а то и в три раза.

Социально значимые расходы, прежде всего, будут направлены на улучшение жилищных условий, обеспечение качественной медицинской помощью, инновационным образованием, социальную защиту ямальцев, воспитание эстетически развитой, духовно и физически здоровой молодёжи, пояснили в правительстве ЯНАО.