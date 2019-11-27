2019-11-27T13:13:10+03:00
Происшествия

Привязал к машине и потащил по улице: На Ямале мужчина жестоко издевался над собакой

После обращения зоозащитников инцидентом занялась полиция
Анна Полякова
Поделиться:
Комментарии: comments2
На Ямале мужчина издевался над собакой, привязав ее к автомобилю Фото: pixabay.comНа Ямале мужчина издевался над собакой, привязав ее к автомобилю Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ноябрьске полиция проводит проверку по поводу жестокого обращения с животным. Поводом для вмешательства правоохранителей стала шокирующая запись инцидента, которая появилась в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как автомобилист хладнокровно привязал собаку к внедорожнику во дворе жилого дома и поехал. Псу пришлось бежать за машиной, пока поводок не запутался в колесе. Собаку едва не затянуло под автомобиль. Только тогда мужчина вышел, освободив животное. При этом испуганный пес пытался спрятаться под машиной. После пинка в бок собака убежала прочь.

Видеозапись попала в руки местных зоозащитников. Именно куратор Фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь» Ольга Белякова обратилась в полицию с заявлением, которое тут же зарегистрировали и начали проверку. Владельца автомобиля найти не составило труда. Запись с авторегистратора машины, следующей за живодером, помогла правоохранителям. С мужчиной проводится беседа.

- Полиция уточняет обстоятельства инцидента, - сообщила инспектор направления по связям со СМИ ОМВД России по г. Ноябрьску Мария Новикова.

Судьба пса, сбежавшего от жестокого хозяина, неизвестна. Волонтеры просят помощи в ее поиске, опубликовав обращение на своей официальной страничке «ВКонтакте».

- По словам водителя с видеорегистратором, когда он остановился ругаться с хозяином, собака убежала. Мы готовы заняться ее пристройством. Очевидно же, что она ему не нужна, - заявили в Фонде помощи бездомным животным «Право на жизнь».

В Ноябрьске автомобилист протащил по двору привязанную к машине собаку.Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новости, АО Арктика Медиа Подписывайтесь на Ноябрьск 24 - https://m.youtube.com/#/c/НОЯБРЬСК24 Сайт телеканала Ноябрьск 24 - http://noyabrsk24.ru/ Vkontakte https://vk.com/noyabrsk_24 Facebook https://www.facebook.com/NOYABRSK24/ Twitter https://twitter.com/noyabrsk_24 Odnoklassniki https://ok.ru/noyabrsk24 Telegram https://t.me/noyabrsk24ru Instagram https://www.instagram.com/noyabrsk24/

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Панно в сквере воинской славы в Надыме пополнят фотографиями героев
Новоуренгоец пытался зарубить приятеля в бане
«Теплый день»: ямальцы вновь смогут исполнить мечты земляков
Надымчанин пожалел «маму» мошенника и лишился денег
В городском парке Ноябрьска для опасного аттракциона нашли временное решение
На Ямале ждут метель и гололед
На переправе через Обь открывают вторую полосу
Новоуренгоец отдал мошеннику полмиллиона рублей
На Ямале 12 декабря пройдёт общероссийский день приёма граждан
На Ямале разработают план для борьбы с контрафактом
Странная вспышка в небе Ноябрьска стала поводом для шуток в соцсети
Таркосалинские «Акварели» завоевали Гран-при международного конкурса
На народные дружины Ямала в 2020 году потратят почти 2 миллиона рублей
Новоуренгойца оштрафовали на 15 тысяч рублей за мат в адрес полицейского
Пуровчанам, участвующим в жилищных программах, необходимо обновить документы
Уренгойцев с особенностями здоровья отправят в баню
Пассажир иномарки получил травмы при ДТП в Ноябрьске
Ямальский археолог рассказал о находках международному симпозиуму в Венгрии
Погода на Ямале 27 ноября: снегопады при юго-западном ветре
В Мегионе завершили строительство долгожданного спорткомплекса
В Югре ведут борьбу с онкологическими заболеваниями с помощью новых технологий
В двух микрорайонах Салехарда в 2020 году появятся дороги
На Ямале подводят итоги дорожной кампании-2019
В Лабытнанги открылся детско-юношеский клуб по лазертагу
Ноябряне поддержали запрет подкармливать голубей на улице
В Тарко-Сале ждет суда 20-летний мужчина, застреливший своих гостей
В Салехарде выберут лучшую медицинскую сестру
На Ямале росгвардейцы задержали мужчину, устроившего поножовщину в магазине