Привязал к машине и потащил по улице: На Ямале мужчина жестоко издевался над собакой

В Ноябрьске полиция проводит проверку по поводу жестокого обращения с животным. Поводом для вмешательства правоохранителей стала шокирующая запись инцидента, которая появилась в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как автомобилист хладнокровно привязал собаку к внедорожнику во дворе жилого дома и поехал. Псу пришлось бежать за машиной, пока поводок не запутался в колесе. Собаку едва не затянуло под автомобиль. Только тогда мужчина вышел, освободив животное. При этом испуганный пес пытался спрятаться под машиной. После пинка в бок собака убежала прочь.

Видеозапись попала в руки местных зоозащитников. Именно куратор Фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь» Ольга Белякова обратилась в полицию с заявлением, которое тут же зарегистрировали и начали проверку. Владельца автомобиля найти не составило труда. Запись с авторегистратора машины, следующей за живодером, помогла правоохранителям. С мужчиной проводится беседа.

- Полиция уточняет обстоятельства инцидента, - сообщила инспектор направления по связям со СМИ ОМВД России по г. Ноябрьску Мария Новикова.

Судьба пса, сбежавшего от жестокого хозяина, неизвестна. Волонтеры просят помощи в ее поиске, опубликовав обращение на своей официальной страничке «ВКонтакте».

- По словам водителя с видеорегистратором, когда он остановился ругаться с хозяином, собака убежала. Мы готовы заняться ее пристройством. Очевидно же, что она ему не нужна, - заявили в Фонде помощи бездомным животным «Право на жизнь».