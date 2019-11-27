Привязал к машине и потащил по улице: На Ямале мужчина жестоко издевался над собакой
В Ноябрьске полиция проводит проверку по поводу жестокого обращения с животным. Поводом для вмешательства правоохранителей стала шокирующая запись инцидента, которая появилась в социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как автомобилист хладнокровно привязал собаку к внедорожнику во дворе жилого дома и поехал. Псу пришлось бежать за машиной, пока поводок не запутался в колесе. Собаку едва не затянуло под автомобиль. Только тогда мужчина вышел, освободив животное. При этом испуганный пес пытался спрятаться под машиной. После пинка в бок собака убежала прочь.
Видеозапись попала в руки местных зоозащитников. Именно куратор Фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь» Ольга Белякова обратилась в полицию с заявлением, которое тут же зарегистрировали и начали проверку. Владельца автомобиля найти не составило труда. Запись с авторегистратора машины, следующей за живодером, помогла правоохранителям. С мужчиной проводится беседа.
- Полиция уточняет обстоятельства инцидента, - сообщила инспектор направления по связям со СМИ ОМВД России по г. Ноябрьску Мария Новикова.
Судьба пса, сбежавшего от жестокого хозяина, неизвестна. Волонтеры просят помощи в ее поиске, опубликовав обращение на своей официальной страничке «ВКонтакте».
- По словам водителя с видеорегистратором, когда он остановился ругаться с хозяином, собака убежала. Мы готовы заняться ее пристройством. Очевидно же, что она ему не нужна, - заявили в Фонде помощи бездомным животным «Право на жизнь».
В Ноябрьске автомобилист протащил по двору привязанную к машине собаку.Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новости, АО Арктика Медиа Подписывайтесь на Ноябрьск 24 - https://m.youtube.com/#/c/НОЯБРЬСК24 Сайт телеканала Ноябрьск 24 - http://noyabrsk24.ru/ Vkontakte https://vk.com/noyabrsk_24 Facebook https://www.facebook.com/NOYABRSK24/ Twitter https://twitter.com/noyabrsk_24 Odnoklassniki https://ok.ru/noyabrsk24 Telegram https://t.me/noyabrsk24ru Instagram https://www.instagram.com/noyabrsk24/
ИСТОЧНИК KP.RU