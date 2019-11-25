Итоги недели на Ямале: публикуем главные новости региона с 18 по 24 ноября 2019 года

Для читателей «Комсомольской правды – Ямал» в начале недели традиционно знакомит читателей с главными событиями региона минувшей недели с 18 по 24 ноября. Для тех, кто боится пропустить что-то важное для себя, мы публикуем дайджест основных новостей. Все самое важное, актуальное, интересное – коротко в одном материале.

1. Неделя на Ямале завершилась авиапроисшествием в селе Новый Порт, которое, к счастью, обошлось без жертв. Вертолет «МИ-8» 24 ноября совершил жесткую посадку в Ямальском районе. На борту находились 22 вахтовика и три члена экипажа.

При взлете произошел отказ хвостового винта. Во время посадки было частично разрушено шасси и повреждена хвостовая балка воздушного судна. В Уральском следственном управлением на транспорте Следственного комитета по факту аварийной посадки вертолета проводится доследственная проверка.

Вертолет авиакомпании «Ямал» совершил жесткую посадку в селе Новый Порт. Фото с сайта МЧС ЯНАО

2. На переправе Салехард-Лабытнанги состоялось долгожданное событие – открыли движение. С 20 ноября проезд разрешен для автомобилей общей массой до 3,5 тонн, для гусеничных транспортных средств — общей массой до 5 тонн.

Пока работает только первая из трёх полос в реверсивном режиме. Как только толщина льда будет безопасной для движения автомобилей – откроются все остальные полосы движения.

На переправе Салехард-Лабытнанги открыли для проезда первую полосу Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

3. На Ямале многодетным мамам в честь праздника выплатили матпомощь на каждого ребенка. В настоящее время в регионе, по данным департамента соцзащиты, живут 66 775 семей с детьми. Число матерей, имеющих статус многодетных – 12429.

К этому празднику многодетные матери, воспитавшие пять и более детей, получили материальную помощь в размере 1000,0 рублей на каждого ребёнка независимо от его возраста.

На Ямале многодетным мамам в честь праздника выплатили матпомощь на каждого ребенка. Фото с сайта правительства ЯНАО

4. Региональный материнский капитал на Ямале увеличат до полумиллиона рублей. 20 ноября на заседании Комитета по соцполитике и ЖКХ рассмотрели вопрос увеличения выплат. Изменения в закон начнут действовать с 1 января 2020 года

Ранее это было 350 тыс. рублей. С 2020 года ямальские семьи смогут получать при рождении третьего и каждого последующего ребенка по 500 тысяч рублей. Сейчас это самая большая выплата в стране. Отныне мера поддержки будет предоставляться не единожды, как раньше, а за появление третьего и всех последующих детей в семье. Использовать выплату можно будет только на Ямале.

5. Жильцов аварийных домов будут расселять в другие муниципалитеты Ямала. На минувшей неделе ямальские депутаты сняли ограничения по предоставлению жилья взамен подлежащего сносу.

Теперь с согласия собственника аварийного или сносимого помещения новое жилье может быть предоставлено ему как в его родном населенном пункте, так и в другом муниципалитете на территории региона.

6. В Надыме установили границы очага кори. Дополнительно доставлены три тысячи доз вакцины. Напомним, с 13 ноября в Надыме зарегистрированы три подтвержденных случая страшного заболевания. Ведомство установило круг контактных лиц. Вакцинируют тех, кто еще не получил прививку от вируса.

В настоящий момент школы и детсады Надыма работают в штатном режиме. Временно отстранены от учебного процесса непривитые дети, привитые однократно. Данная мера объяснима и направлена, прежде всего, на безопасность здоровых и привитых детей. На территории города до 4 декабря отменены культурно-массовые мероприятия.

Ямал предлагает выпускать втрое больше ценных видов рыб в сибирские реки Фото: yanao.ru

7. Ямал предлагает выпускать втрое больше ценных видов рыб в сибирские реки. Специалисты предлагают не ограничивать выпуск муксуна и чира только двумя навесками. Исследования показали, что молодь навеской 0,25 грамм, выращенная в искусственных условиях, вполне жизнеспособна в естественной среде. В следующем году продолжатся исследования по другим навескам.

Пока же в ямальские реки выпускается молодь муксуна и чира только двух навесок – 0,5 и 10 грамм. Это существенно ограничивает возможности и рыбоводных хозяйств и предприятий, в том числе ТЭК, которые проводят компенсацию ущерба.

8. В Ноябрьске у жителей микрорайона Вынгапуровский появилась чистая питьевая вода. Ранее здесь получали техническую воду. Тариф за водоснабжение для населения остался прежним.

В этом году также приступили к модернизации станции водоподъёма в посёлке Харп, строительству сооружений по обработке промывной воды в поселке Пангоды, разведке и бурению 2-х артезианских скважин в Губкинском, строительству водозаборного сооружения в селе Белоярск, реконструкции скважин водозабора в Ноябрьске.

В 2020 году выделенные средства будут направлены на приобретение блочных водоочистных сооружений для деревни Лаборовая, села Толька, а также устройство насосных станций в сёлах Газ-Сале и Находка.

9. На Ямале проверят, как тратятся деньги на приюты для бездомных животных. Средства на их создания в муниципалитеты поступили. Одновременно депутаты намерены привести региональное законодательство в области обращения с животными в соответствие с Федеральным законом.

Важные дополнения – передача полномочий в области обращения с животными органам местного самоуправления – будут рассматривать в декабре.

10. Учёные намерены сохранить уникальное лежбище моржей на Ямале, а попутно выяснить, чем она так приглянулось морским млекопитающим. Пока есть предположение, что животные нашли на полуострове хороший корм.

Напомним, в октябре этого года более тысячи особей моржей было обнаружено на северо-западном берегу полуострова Ямал в районе устья реки Тевтейяха. Ранее местные жители наблюдали здесь до сотни животных. Этот год стал беспрецедентным.