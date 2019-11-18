Итоги недели на Ямале: публикуем главные новости региона с 21 по 27 октября 2019

Все самое важное, актуальное, интересное – коротко в одном материале для читателей «Комсомольской правды – Ямал». Главные новости на неделю мы публикуем утром каждого понедельника.

1. На КПП сезонных дорог Ямала организовано круглосуточное дежурство. Движение по ним до официального открытия крайне опасно. По госконтракту зимник Коротчаево – Красноселькуп необходимо открыть до 1 декабря. Начало эксплуатации еще трёх предусмотрено не ранее 20 декабря. Дата открытия каждой сезонной дороги зависит от погоды условий. Сегодня на Ямале работает только одна сезонная автодорога – это ледовая переправа через реку Пур. Еще одна ледовая переправа, Салехард – Лабытнанги, находится на стадии устройства.

На КПП сезонных дорог Ямала организовано круглосуточное дежурство Фото: yanao.ru

2. Соцвыплаты медработникам Ямала будут увеличены, вероятнее всего, в два раза. Об этом сообщил директор депздрава ЯНАО Сергей Новиков. На сегодняшний день принято 17 заявлений от специалистов на получение единовременной компенсационной выплаты за работу в сельской местности по программам «земский доктор» (1 млн. рублей) и «земский фельдшер» (500 тысяч рублей).

В 2020 году на Ямал планируется привлечь еще 65 специалистов по программе «Врачи нужные Ямалу». В рамках нее единовременная компенсация уже выплачена 41 врачу на сумму 1 млн. рублей.

За 9 месяцев 136 молодым специалистам выплачено единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей, 691 молодой специалист получает ежемесячное пособие, 208 работников воспользовались единовременным пособием при назначении трудовой пенсии по старости – 50 тысяч рублей.

3. Одновременно больниц и поликлиник на Ямале станет больше. Масштабное строительство начнется в 2020 году – речь идет о строительно-монтажных работах на 14 объектах. Как только закончится проектирование, сразу начнется строительство трех участковых больниц – в посёлке Самбург, сёлах Гыда и Антипаюта.

Социальные выплаты медработникам Ямала будут увеличеныФото: Ольга Крыльцова

4. На Ямале прогнозируют рост промышленности и низкие темпы инфляции. Прогноз социально-экономического развития Ямала на 2020-2022 годы был представлен на заседании правительства ЯНАО.

Благодаря мерам соцподдержки жителей, уровень бедности в регионе почти в два раза ниже среднероссийского. К 2022 году планируется еще снизить долю малоимущего населения – до 4,4%. Уровень инфляции находится на историческом минимуме. Уровень безработицы в третьем квартале в 2 раза ниже среднероссийского.

К 2022 году реальный объем промышленной продукции прирастет более чем на треть по сравнению с текущим годом.

5. В 2019 году на Ямале планируется расселить 68 балков. При этом в регионе зарегистрировано 393 «временных» домов. Об этом сообщили на заседании правительства ЯНАО, которое прошло в Салехарде 14 ноября. В первую очередь, переехать должны семьи с несовершеннолетними детьми. Для получения соцвыплаты необходимо подтвердить факт вселения и проживания в балке до 2012 года.

6. Глава Ямала Дмитрий Артюхов призвал муниципалитеты активнее работать с застройщиками, чтобы обеспечить необходимые темпы строительства новых домов и обеспечить регион первичным рынком жилья.

Не везде работа была организована на должном уровне. В результате люди имеют на руках сертификаты и не могут ими распорядиться. Ответственность лежит на главах муниципальных образований.

Около 200 сертификатов пришлось продлить на следующий год из-за отсутствия жилья на первичном рынке.

Глава Ямала призвал муниципалитеты активнее работать с застройщиками Фото: yanao.ru

7. На Ямале ежегодно будет открываться 10-12 новых спортивных объектов. 20 будут строить в 2020 году, 10 из них откроют уже к концу следующего года. За период реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» запланировано строительство 73 объектов спорта. Ямал входит в пятерку лидеров среди регионов РФ по доле занимающихся физической культурой и спортом.

На Ямале ежегодно будет открываться 10 новых спортивных объектов Фото: yanao.ru

А о существенном увеличении финансирования отрасли недавно заявил глава Ямала Дмитрий Артюхов. В результате ямальские спортсмены смогут чаще выезжать на соревнования, а значит, у них будет возможность больше побеждать.

8. Пьяный новоуренгоец разбил голову 10-месячному малышу. Мужчину, которого взбесил детский плач, задержали. Мать ребенка, которая обратилась с малышом к врачам, не сразу смогла пояснить, что же случилось.

Уходя на работу, она оставила ребенка со своим сожителем, который был в тот момент в нетрезв, а когда вернулась его и след простыл. Изверг умышленно нанес младенцу множество ударов по голове.

9. На Ямале парень исчез в лесу на глазах друзей. Участники происшествия запутались в показаниях. Девушка пропавшего, заявила о происшествии 3 дня спустя, не смотря на то, что юноша «ушел» в лес в одежде не по погоде.

У остальных друзей версии случившегося весьма отличались друг от друга. Поисковые работы оказались безрезультатными. Проверка криминальной версии исчезновения молодого человека началась только через неделю после вмешательства районного прокурора.

10. Ямальцы представили переводы популярных комиксов на язык ненцев, ханты и других народов Севера в Санкт-Петербурге на конференции по сохранению коренных языков. Собравшиеся учли опыт работы с молодёжью и использование современных технологий. Здесь же презентовали такие уже действующие проекты по сохранению языков, как приложения для смартфонов, блоги в YouTube.

Ямальцы представят ненецкие комиксы на конференции по сохранению коренных языков Фото: yanao.ru

11. Тем временем ямальские девушки из села. Ныда Надымского спели «Мало половин» на ненецком языке. «Тянё пелями, тянё, тянё пелями!» - поют юные надымчанки - участницы первого вокального интернет-конкурса каверов на ненецком языке «Поющие голоса». Ролик выставлен на официальной странице конкурса, главная цель которого - сохранение, развитие, популяризация родных языков коренных малочисленных народов Севера.

Перевела запоминающиеся строки на ненецкий язык специалист Северного издательства «Наръяна Нгэрм» Галина Кинчина. Северянки записали колоритный клип. Девушки в национальных костюмах на фоне заснеженного пейзажа «открывают мир других мужчин» по-ненецки.

12. Ледовый городок на площади у Центра культуры и спорта «Геолог» в Салехарде, темой которого станут – «Зимние узоры», расширил границы, поэтому проезд организован по территории между Центром детского творчества «Надежда» и расположенным неподалеку гаражным кооперативом. Его торжественное открытие запланировано на 15 декабря.