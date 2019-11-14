2019-11-14T13:58:31+03:00
Общество

Ямальские девушки спели «Мало половин» на ненецком языке

Исполнительницы - участницы интернет-конкурса каверов «Поющие голоса»
Анна Полякова
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Ямальские девушки спели «Мало половин» на ненецком языке Фото: скрин видеоЯмальские девушки спели «Мало половин» на ненецком языке Фото: скрин видео
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Известная песня Ольги Бузовой «Мало половин» в кавер-версии на ненецком языке взорвала интернет. Вирусным ролик стремительно набирает популярность.

«Тянё пелями, тянё, тянё пелями!» - поют девушки коллектива Сельского дома культуры с. Ныда Надымского района.

Юные северянки - участницы первого вокального интернет-конкурса каверов на ненецком языке «Поющие голоса». Ролик выставлен на официальной странице конкурса, главная цель которого - сохранение, развитие, популяризация родных языков коренных малочисленных народов Севера.

Песня появилась благодаря специалисту Северного издательства «Наръяна Нгэрм» Галине Сергеевне Кинчиной. Именно она перевела запоминающиеся строки на ненецкий язык. Однако надымчанки решили не останавливаться на простом исполнении на сцене. Они записали колоритный клип. Девушки в национальных костюмах на фоне заснеженного пейзажа «открывают мир других мужчин» по-ненецки.

В комментариях – аплодисменты и восторги даже не носителей ненецкого языка, которым не все слова в новой версии оказались понятны: «Необычно! Молодцы! Вы крутые!».

Конкурс каверов на ненецком «Поющие голоса» продолжается, заявки принимаются до 30 ноября.

«Ставим лайки, репостим, поддержим девчонок!», - комментируют организаторы конкурса.

"Мало половин" Ольги Бузовой на ненецком языке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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