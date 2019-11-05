Итоги недели на Ямале: публикуем главные новости региона с 28 октября по 3 ноября 2019 года

«Комсомолка» представляет краткий обзор главных событий, которые произошли на Ямале за минувшую неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года. Все самые важные новости - в еженедельном дайджесте новостей.

1. Многодетные семьи ЯНАО продолжат путешествовать за счет региона. Программу по льготным билетам решили продолжить и расширить. Воспользоваться льготой отныне сможет больше северян. В программу добавили детей из многодетных семей в возрасте от 18 до 23, которые учатся в вузах.

Также с 2020 года увеличивается и география полётов. К 28 маршрутам добавятся популярные летние направления и в Сочи и Симферополь. Важно, что цены на субсидируемые направления не будут повышаться даже в пиковые периоды, например, праздники.

2. 2019 год оказался рекордным по количеству ямальских семей, которые смогли улучшить свои жилищные условия за счет межрегиональной программы «Сотрудничество». 600 семей стали новоселами, переехав в Тюмень.

Также в этом году в программе изменились условия подбора жилья: ямальцы могут брать не только новые построенные квартиры, но и покупать на стадии строительства по договору долевого участия, при условии, что застройщик перешел на проектное финансирование и работает со счетами-эскроу.

На Ямале появится Фонд защиты прав дольщиков Фото: yanao.ru

3. На Ямале оживят долгострои. В декабре 2019 года начнёт работать Фонд защиты прав дольщиков. Главной его задачей станет помощь северянам, чьи квартиры остались недостроенными по причине банкротства застройщика. Фонд будет достраивать проблемные объекты или возмещать дольщикам вложенные ими денежные средства, если нет возможности достройки дома.

4. Новые дома в регионе будут возводить с учётом новых правил. Изменение норм напрямую связано с обеспечением детской безопасности. Корректировки коснутся оконных блоков. Теперь застройщики должны будут снабжать их специальными замками, не позволяющими детям открывать окна самостоятельно. Уже со 2020 года специалисты Госстройнадзора будут проверять при итоговой проверке многоквартирные жилые дома на наличие таких защитных устройств.

Жилье на Ямале будут строить с учетом детской безопасности Фото: yanao.ru

5. В 2020 году у ямальских спортсменов появится возможность чаще выезжать на всероссийские и международные турниры. О существенном увеличении финансирования отрасли сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов. Кроме того, со следующего года все представители региональных команд будут получать новую форму с символикой.

Изменения в лучшую сторону коснутся всех видов спорта. Например, спортсмены Ледового Дворца в Салехарде в следующем году как минимум 25 раз выступят на крупных соревнованиях. В случае побед – еще больше.

6. На площадке интернет-сайта информационного партнера конкурса ЗАО ИД «Комсомольская правда» началось голосование за «Народного участкового» – 2019. Ямал в финальном этапе IX Всероссийского конкурса представляет старший лейтенант полиции Руфина Хасанова из Муравленко.

За звание лучшего борются 63 победителя территориального и регионального этапов конкурса. За самого лучшего участкового Ямала отдано 10558 голосов.

Торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода состоится в МВД России 15 ноября, накануне профессионального праздника – Дня участковых уполномоченных полиции.

Руфина Хасанова из Муравленко может стать «Народным участковым» – 2019 Фото: 89.мвд.рф

7. Жестокая расправа над инвалидом, заснятая на видеокамеру, стала причиной разбирательств правоохранительных органов. Подростки в Надыме заставили юношу признаться в изнасиловании 100 детей, повалив его на снег и пиная.

Личности участников происшествия следователи установили и выясняют обстоятельства случившегося. Позже молодые люди извинились перед избитым, записав и выложив в интернет свою речь с признанием.

8. В Ноябрьске местного жителя подозревают в убийстве своего гостя из Нового Уренгоя громкий разговор по телефону. 30 октября после пьяного застолья мужчины легли спать. Хозяина квартиры разбудили выяснения отношения на повышенных тонах.

После нескольких замечаний ноябрянин несколько раз ударил кулаком по голове громкоголосого приятеля и ушел спать. Утром обнаружил гостя мертвым.

9. Самолет из Москвы во время посадки в Новом Уренгое столкнулся с чайкой. Все обошлось, поскольку ЧП случилось уже после посадки в аэропорту назначения на пробеге по взлётно-посадочной полосе. Тем не менее, воздушное судно Sukhoi Superjet отстранили от полетов, поскольку в результате инцидента был поврежден носовой обтекатель метеолокатора воздушного судна.

Самолет во время посадки в Новом Уренгое столкнулся с птицей Фото: пресс-служба аэропорта Новый Уренгой

10. Неосторожность при курении стала причиной трагедии в Ноябрьске. В ночном пожаре в поселке Железнодорожников погиб человек. ЧП произошло в квартире жилого многоквартирного дома по улице Привокзальной около двух часов ночи 31 октября.

11. В новоуренгойских автобусах появился бесплатный WiFi. Эксперимент продлится до 24 ноября. Пока услуга работает в тестовом режиме в трёх автобусах. Затем будет решаться вопрос о повсеместном внедрении точек доступа в общественном транспорте по всему региону. Автобусы, в которых действует интернет, меняются ежедневно.