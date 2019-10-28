Итоги недели на Ямале: публикуем главные новости региона с 21 по 27 октября 2019

Для читателей «Комсомольской правды – Ямал», которые хотят быть в курсе главных новостей региона и боятся пропустить что-то важное для себя, отныне каждый понедельник мы публикуем дайджест основных событий минувшей недели. Все самое важное, актуальное, интересное – коротко в одном материале.

1. Важная новость для многодетных ямальцев. Выдачу ежемесячного детского пособия упростят. Постановление об этом утвердил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. С начала 2020 года изменятся условия предоставления выплаты.

Требование о наличии у одного из родителей непрерывного трудового стажа на территории округа не менее шести месяцев в новых правилах исключается. Кроме того, меняются критерии нуждаемости. С 1 января претендовать на выплату смогут те, чей доход на члена семьи меньше двух прожиточных минимумов, то есть меньше 35 414 рублей в месяц. Планируется, в 2020 году на нее будут иметь право в два раза больше семей.

2. Еще одно событие, которое обрадовало северян. На Ямале увеличат размер регионального материнского капитала на третьего ребенка и последующих детей. С 1 января 2020 года он станет больше на 150 тысяч рублей и достигнет полумиллиона рублей. И распространяться выплата будет не только на третьего ребенка. Ее можно будет получать неоднократно.

3. Главную переправу Ямала планируют закрыть до следующего сезона в ближайшие дни. Об этом жителей ЯНАО на прошлой неделе предупредили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Для перевозки пассажиров между городами задействуют вертолеты. Рейсы будут осуществляться при загрузке борта не менее 50% на круговой рейс. Как только позволят ледовые условия, на линию выйдут суда на воздушной подушке «Нептун 23». Стоимость билета для пассажира составляет 130 рублей. Багаж – 65 рублей.

Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

4. Одновременно дорожники готовятся к обустройству уже ледовой переправы через Обь. Специалисты ждут образования устойчивого ледового покрова, после приступят к намораживанию дороги. Пока они изготавливают сигнальные вешки и готовят дорожные знаки. Если погода не подведет, движение открыть планируется уже в первой декаде декабря.

Готовятся дорожники и к обустройству четырёх зимних автомобильных дорог регионального значения: Салехард – Надым, Лабытнанги – Мужи - Азовы – Теги (в границах Ямало-Ненецкого автономного округа), Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале и Уренгой – Красноселькуп.

5. Кстати, ямальцев предупредили о рисках выхода на неокрепший лед. За октябрь 2019 года в округе уже погибло 3 человека. Трагедия случилась 19 октября 2019 года в Ямальском районе в 110 километрах от села Мыс Каменный. Во время перегона оленей погиб оленевод с двумя маленькими детьми 4 и 5 лет. Нарты провалились под лед. Тела погибших извлекли из воды местные жители.

6. 200 ямальских детей со сложными диагнозами осмотрели лучшие российские врачи. Приемы прошли в Новом Уренгое и Тарко-Сале. В результате 22 ребенка приглашены на госпитализацию в Москву. Остальных в соответствии с полученными рекомендациями будут вести ямальские педиатры.

Ямальских детей со сложными диагнозами осмотрели лучшие российские врачи Фото: yanao.ru

7. На Ямале продолжаются поиски пропавшего 19-летнего парня с татуировкой волка и красной челкой. Молодого северянина не могу найти с 8 октября. Последний раз его видели в Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО. Он вышел из дома на улице Труда в неизвестном направлении. До настоящего времени не выходил на связь, местонахождение не установлено.

На Ямале ищут пропавшего почти три недели назад 19-летнего парня Фото: 89.мвд.рф

8. Надымская прокуратура закрыла три жестоких сайта. На интернет-ресурсах размещались онлайн-игры, в которых визуализировалось избиение и убийство учеником преподавателя. Жуткие кадры с удушением, поджогом были в свободном доступе.

9. В Ноябрьске арестовали насильника малолетней девочки. 40-летний мужчина познакомился с ней в соцсетях и уговорил на свидание. Изнасиловал, а после сбежал из города. Узнав, что о его преступлениях стало известно родителям девочки, извращенец удалил в социальных сетях переписку между ним и ребенком. Оперативники установили местонахождение обвиняемого. Он заключен под стражу.

10. Взрыв в Лабытнанги разрушил три гаража на улице Больничной. От прогремевшего взрыва тряхнуло рядом стоящие дома. ЧП произошло 22 октября. Один человек пострадал, в больнице ему оказывается помощь. Причины пожара устанавливаются.

Взрыв в Лабытнанги разрушил три гаража Фото: lbt.yanao.ru

11. Коммунальщикам Салехарда пригрозили штрафом за некачественную уборку снега. Глава города назвал жалобы салехардцев аргументированными. Как отметил гендиректор СДЕЗ Алексей Нога, в городе много мест, куда снегоуборочная техника вообще не заходила, например, район второго отделения. В адрес обслуживающей организации выписаны предписания, по истечению отведенного срока будет проведена повторная проверка.

В Надыме торжественно открыли часть обновленной набережной Фото: nadymregion.ru

12. В Надыме торжественно открыли часть обновленной набережной. Многолетняя мечта горожан о новом месте отдыха стала реальностью. Грандиозный проект отвечает самым актуальным трендам комфортной городской среды. Преображение набережной началась еще в ноябре.

Работы по реконструкции должны завершиться только в 2021 году. Проектом второго этапа займутся уже в этом году. Новый проект будет представлен на общественное обсуждение, сообщили в администрации Надымского района.