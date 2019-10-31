2019-10-31T14:20:49+03:00
Общество

На Ямале возрастут «кочевые» выплаты тундровикам

С 2020 года пособие увеличат на 2 тысячи рублей
Анна Полякова
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На Ямале возрастут «кочевые» выплаты тундровому населению Фото: yanao.ruНа Ямале возрастут «кочевые» выплаты тундровому населению Фото: yanao.ru
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Размер ежемесячного пособия лицам, ведущим традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, будет увеличен. С 2020 года он возрастет на две тысячи рублей увеличат составит 5 тысяч рублей на человека. Решение принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Выплата носит заявительный характер. На сегодняшний день ее получают более 9 тысяч ямальцев, ведущих кочевой образ жизни.

О необходимости увеличить «кочевые» не раз писали губернатору в соцсетях и говорили во время личных встреч с населением. Мера поддержки вошла в «Дорожную карту» по улучшению социально-экономического благополучия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в округе.

- Настало время, когда это решение надо принимать и реализовывать. Поэтому с 1 января выплата увеличивается. Надеюсь, это станет еще одной действенной мерой поддержки наших коренных жителей, – сказал глава региона.

«Кочевые» – лишь одна из мер соцподдержки, которую получают тундровики. В округе реализуется стандарт минимальной материальной обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ жизни, который включает в себя предметы первой необходимости для тундровиков – чум и комплектующие к нему, печи, брезент, сукно, медицинские аптечки и многое другое. Семьи кочевников также обеспечиваются средствами

Ежегодно предоставляются гранты индивидуальным предпринимателям и малым формам хозяйствования на ведение традиционной хозяйственной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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