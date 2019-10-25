Ямал на конкурсе «Народный участковый - 2019» представит полицейский из Муравленко

Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г. Муравленко старший лейтенант полиции Руфина Хасанова представляет Ямало-Ненецкий автономный округ в финальном этапе Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый – 2019».

За самого лучшего участкового Ямала отдано 10558 голосов. Одиннадцать полицейских боролись за право представлять регион в финальном туре. Главными соперниками победительницы были участковый уполномоченный ОМВД России по Ямальскому району капитан полиции Александр Шульженко и майор полиции Михаил Бухаров – старший участковый уполномоченный ОМВД России по Надымскому району.

МЕЧТА СБЫЛАСЬ

«Это была мечта детства – работать в правоохранительных органах», - говорит Руфина Хасанова. Родители поддержали выбор дочери. Мама – учитель и папа – электромонтер в способности дочери поверили и не ошиблись.

Училась в кадетском классе, потом окончила Уральский юридический институт МВД России и вернулась в родной Муравленко. В 2013 году началась служба в местной полиции. Сначала в отделе аналитики, однако Руфина решила, что работа, связанная с общением с людьми ей больше по духу. Выбор пал на службу ППС. Здесь девушка смогла уже проявить не только силу убеждения, но и свои спортивные навыки. Кстати, Руфина владеет самбо, дзюдо и является капитаном команды города по баскетболу.

Дальше работа участковым уполномоченным полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Муравленко. За время службы девушка зарекомендовала себя как компетентный и ответственный сотрудник, меньше чем за три года службы стала старшим участковым уполномоченным.

ДОВЕРИЕ, БЕСКОМПРОМИСНОСТЬ И … ПОБЕДА

На ее счету 386 рассмотренных жалоб и заявлений граждан, 63 выявленных административных правонарушений. Старшим участковым уполномоченным полиции раскрыто 15 преступлений из 18: подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, незаконное предпринимательство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания, рассказали в УМВД России по ЯНАО.

- Преступления в основном бытовые - последствия конфликтов и пьянок - драки, причинение вреда здоровью – разбираемся, - говорит Руфина Жавдатовна. Между тем, в последнее время на обслуживаемом административном участке ситуация заметно стабилизировалась, и оперативная обстановка улучшилась. Сократилось количество совершенных преступлений и административных правонарушений.

За несколько лет службы в полиции Муравленко на административном участке она смогла заслужить уважение и доверие своих подопечных. Руфину Жавдатовну уважают, и к ее мнению прислушиваются. Люди все разные, и она пытается найти подход к каждому.

Фото: 89.мвд.рф

- Идут ко мне с разными вопросами, некоторые совсем не относятся к правовым темам, людей часто волнуют абсолютно житейские проблемы. Например, женщина уверена, что ее муж изменяет ей, и просит совет, что же ей делать, если на руках несколько детей. Мое мнение такое – прощать предательство нельзя. А дальше уже говорим и о правовых аспектах проблемы, - рассказала лучший участковый Ямала.

Твердость ее характера заслуживает уважение тех, чьи права и спокойствие она защищает. Однако она легко ладит и с коллегами по работе, и представителями органов местного самоуправления.

- Своей основной задачей считаю дальнейшее повышение безопасности жизни и обеспечение спокойствия граждан не только на своем участке, но и во всем городе, - отмечает «Народный участковый» Ямала.

Кстати, когда Руфина Хасанова узнала, что стала победителем конкурса, чувства буквально захлестнули ее:

- Было очень волнительно, потому что мой труд оценили земляки. Для меня это очень важно! Ведь это мой родной город, в котором я родилась и выросла, - призналась Руфина Жавдатовна.

Однако на этом конкурс не закончился. Впереди финальный – всероссийский этап, который стартует 1 ноября 2019. Лучшему участковому Ямала понадобится поддержка земляков, чтобы стать абсолютным победителем.

Фото: 89.мвд.рф

ДОСЬЕ КП

ФИО – Хасанова Руфина Жавдатовна

Дата рождения – 26 мая 1990 г.

Образование – высшее юридическое

Семейное положение – не замужем

Специальное звание – старший лейтенант полиции

Место службы – Отделение участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Муравленко

Награды, благодарности – Неоднократно поощрялась правами начальника УМВД России по ЯНАО и начальника ОМВД России по г. Муравленко, благодарственное письмо от жительницы города Муравленко

СПРАВКА КП

Всероссийский конкурс «Народный участковый - 2019» традиционно проходит в три этапа. Первые два на региональном уровне завершились. Победители принимают участие в финальном этапе.

Голосование за «народного участкового» страны будет проходить 10 дней в форме онлайн-голосования на площадке интернет-сайта информационного партнера конкурса ЗАО ИД «Комсомольская правда».

Награждение самого народного участкового и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции - 17 ноября.