В Салехарде обсудили безопасность на зимниках

На Ямале в этом сезоне планируют обустроить и эксплуатировать четыре зимних автомобильных дороги регионального значения: Салехард – Надым – 132,0 км, Лабытнанги – Мужи - Азовы – Теги (в границах Ямало-Ненецкого автономного округа) – 314,0 км, Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – 167,4 км и Уренгой – Красноселькуп – 132,0 км.

Безопасность на зимниках обсудил на плановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЯНАО. Мероприятие в режиме видеоконференцсвязи провел заместитель губернатора Ямала Аркадий Бессонов.

Кроме того, в зимний период 2019-2020 годов планируется освидетельствовать и принять в эксплуатацию 120 ледовых переправ, состоящих на учете ГИМС МЧС России по ЯНАО, расположенных на 23 зимних автодорогах.

Для безопасного движения автомобилей будет организовано круглосуточное дежурство на КПП, а в период метелей, задействуют технику повышенной проходимости. При ограничений или прекращения движений по зимникам, связанных с наступлением экстремально низких температур, установят временные посты, чтобы предотвратить несанкционированное движение автомобилей при неблагоприятных погодных условиях.

На заседании отмечено о необходимости организации мобильных спасательных постов на водных объектах, в местах, где существует вероятность нарушений жителями населенных пунктов запрета выхода на водные объекты и выезда на снегоходном транспорте в период ледостава.

На потенциально высокую опасность провалов под лёд в период ледостава внимание обратили глав муниципальных образований Приуральского, Ямальского, Шурышкарского и Тазовского районов.

- Устройство зимников начнётся, когда окончательно установятся низкие температуры. Мы надеемся на суровую, холодную и малоснежную зиму, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.

Однако в последние годы погода абсолютно непредсказуема: то нет снега и сильные морозы, то метели, тепло, наледь, идёт вода. Дорожники с этими сложностями справляются

Информация о работе зимних автодорог станет доступна на геопортале единой картографической системы ЯНАО, а также на официальных страницах департамента транспорта в социальных сетях.