2019-10-16T09:32:21+03:00
Общество

Мэром Салехарда стал Алексей Титовский

«Салехард – мой дом», - заявил он в своей презентации
Анна Полякова
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Мэром Салехарда стал Алексей Титовский Фото: Администрация СалехардаМэром Салехарда стал Алексей Титовский Фото: Администрация Салехарда
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В окружной столице избран новый глава муниципального образования г. Салехард. Им стал Титовский Алексей Леонидович. К исполнению своих обязанностей в новой должности он приступил 15 октября 2019 года. На заседании Гордумы депутаты единогласно проголосовали за него вечером 15 октября.

«Салехард – мой дом» - именно эта фраза легла в основу презентации Алексея Титовского. В своем выступлении кандидат подробно остановился на некоторых моментах, так, по его мнению, сейчас возникла острая необходимость коррекции стратегии развития города, а это возможно только благодаря прямой связи с его жителями.

- С Салехардом связана вся моя жизнь и жизнь моих родителей, история моей семьи во многом схожа с историями сотен таких же салехардских семей. Здесь родилась моя мама и вот уже для четвертого поколения моей семьи, для троих моих детей Салехард и Ямал являются нашей малой родиной, - рассказал Алексей Титовский.

Он отметил, что стратегии развития города необходима коррекция, которая должна строиться с учетом успешного опыта администрации, с привнесением новых современных подходов. При этом он подчеркнул, что повысить эффективность муниципального управления невозможно без организации постоянной обратной связи с населением.

Он отметил острую необходимость повышения качества жизни жителей города не только в центральной его части, но и в отдаленных районах. Он также затронул тему качества оказания услуг в сфере ЖКХ, по его словам, в городе не хватает конкурентности среди управляющих организаций и контроля за их деятельностью.

Улично-дорожная инфраструктура еще одно приоритетное направление деятельности администрации города. Не достаточное количество развязок приводит к тому, что автомобильные дороги работают в постоянном режиме перегрузок. Он напомнил о скором запуске автодороги Салехард-Надым, после чего в город придут большегрузы и в целом автомобильный поток значительно увеличится.

- В связи с этим, считаю, необходимым в ближайшие пять лет увеличить темпы строительства новых и реконструкции уже имеющихся автомобильных дорог, это позволит разгрузить основные маршруты и снизить нагрузку на дорожную сеть, - отметил Титовский.

Кроме того, он предложил заняться брендированием Салехарда, приобретая новые атрибуты собственной городской идентичности, которые помогут жителям ассоциировать себя с Салехардом и Ямалом.

- Необходимо усилить работу по озеленению города, добавить больше ярких цветов на фасады зданий, добавить яркой и красочной иллюминации, а на центральных улицах развивать пешеходные маршруты с обустройством зон отдыха и велодорожками. Конечно, подобные решения должны приниматься только с согласия и при поддержке самих жителей окружной столицы, - говорит Алексей Титовский.

Кандидат также затронул темы развития системы образования, поддержки малого и среднего бизнеса, социально-ориентированных некоммерческих организаций, активного взаимодействия с населением по различным направлениям деятельности администрации города.

Уже в должности главы Салехарда Алексей Титовский, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что сейчас нужно без промедления включаться в работу и заниматься текущими проблемами, а их не мало, кроме этого, есть плановая работа.

Он намерен приступить к делам с расчетом и с аналитическим подходом. В первую очередь, решился заняться вопросом переселения граждан в достойное, комфортное и новое жилье.

ДОСЬЕ КП

Титовский Алексей Леонидович родился 10 июля 1981 года, имеет три высших образования, полученные в Тюменском государственном университете. На Ямале работает с 2004 года. Начал свою трудовую деятельность в коммерческих структурах, с 2005 года в правительстве округа, где прошел путь от главного специалиста департамента международных и внешнеэкономических связей до начальника управления внешнеэкономической деятельности и затем директора департамента по науке и инновациям ЯНАО. Сейчас многодетный отец (трое детей) известен как успешный управленец, работавший в Минприроды РФ в команде Дмитрия Кобылкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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