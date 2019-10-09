2019-10-09T09:20:48+03:00
Экономика

На Ямале отремонтированные дороги сдают досрочно

В этом году дорожники сконцентрировались на аварийно-опасных участках
Анна Полякова
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На Ямале отремонтированные дороги сдают досрочно Фото: yanao.ruНа Ямале отремонтированные дороги сдают досрочно Фото: yanao.ru
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На Ямале подходит к финалу ремонт региональных трасс. Семь объектов из семнадцати дорожники сдали раньше сроков, отмечают в правительстве ЯНАО. Это участки трасс Новый Уренгой - Ныда, Лабытнанги – Харп (по ул. Карьерная), два участка на трассе Салехард –Аэропорт, участок трассы от Салехарда в сторону Аксарки, а также километровый участок от железнодорожной станции Ныда до Пангод.

Ещё семь участков ожидают приёмки на этой неделе. Это трассы Тарко-Сале – Пурпе, Пурпе – Пуровск; Объезд ст. Пуровск, участок Пангоды – Правохеттинский, подъезд к поселку Ханымей. Среди них и наиболее аварийный Правохеттинский – Старый Надым. Здесь дорожные строители устранили просадки, заменили покрытие, укрепили обочины щебнем, установили дорожные знаки и ограждения. Остальные объекты сдадут в конце октября.

Значительный объем ремонтных работ досрочно завершился и в муниципалитетах. Так, в Муравленко с опережением графика отремонтировали больше 8 км городских дорог. С учетом северной специфики заменили дорожное полотно в Салехарде. Здесь отремонтировали 15 улиц.

Вдвое больше, чем в прошлом году восстановили дорог в Губкинском. В Новом Уренгое полностью отремонтировали около 9 км дорог. Значительная финансовая поддержка позволила отремонтировать в Ноябрьске 7,5 км дорог. Дорожные работы завершились во всех муниципалитетах Пуровского района. С опережением графика сработали и в Приуралье.

Отметим, в этом году дорожники отремонтировали 50 км региональных и межмуниципальных трасс, а также свыше 100 км муниципальных дорог.

- В этом году мы осилили немалый объем, сконцентрировались на аварийно-опасных участках, – рассказал первый заместитель директора дирекции дорожного хозяйства ЯНАО Денис Конев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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