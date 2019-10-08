«Мурашки по коже»: Митя Фомин представил клип, снятый на атомном ледоколе в Сабетте

Новый клип на песню известного российского певца Мити Фомина «На вершине мира», который снимался в экстремальных условиях Арктики, мгновенно завоевал сердца поклонников певца. Ролик, который теперь называют шедевром, появился 7 октября на канале YouTube, и за день он набрал почти 17 тысяч просмотров.

КАЖДЫЙ КАДР - РЕАЛЬНЫЕ СЪЕМКИ

Как писала ранее «Комсомольская правда – Ямал», за атмосферой «Вершины мира» певец рискнул отправиться в Ямало-Ненецкий автономный округ. Потрясающие арктические виды он нашел в Сабетте. Съемки проходили в марте 2019 года на борту самого мощного в мире атомного ледокола «50 лет Победы». Каждый кадр этого видео - реальные съемки. Никакой графики.

Как уточняется в аннотации к клипу, это самая масштабная по степени подготовки работа за всю историю творчества артиста Мити Фомина. Почти два года разработки проекта, экспедиция в Арктику, неделя в открытом море, экстремальная высадка на льдину, съемки суперзвезд современного русского балета.

Напомним, во время съемки уникального клипа фронтмен группы Hi-Fi на своей страничке «В Контакте» признался, что невероятная Сабетта и мощь атомного ледокола «50 лет Победы» привели его в восторг. Волна эмоций, буквально, захлестнула шоумена. Масштабы поселка, который вырос за пару десятков лет, потрясли..

ЗНАКОМСТВО С АРКТИКОЙ ПРИВЕЛА В ВОСТОРГ

Фомин тогда познакомил своих почитателей-подписчиков с жизнью Сабетты. Артиста ошеломило, что здесь очень внимательно относятся к традициям коренного населения, ненцев, как выразился певец, «народа, который кочует по северу и до сих пор ночует в переносных юртах, живет оленеводством и рыбалкой».Трубы прокладывают в обход мест, по которым традиционно гоняют оленей.

«Нам посчастливилось застать в посёлке ненцев, которые приехали торговать рыбой. А ещё приятно, что и они, оказывается, знают мои песни! Ещё бы... несмотря на юрты, у них у всех последние модели iPhone, спутниковое телевидение и ультрасовременные снегоходы, по которым они гоняют сотни километров по тундре. Эх, удивительная жизнь, согласитесь?», - пишет изумленный шоумен.

Кстати, во время съемки клипа Митя Фомин дал концерт на атомоходе, став первым артистом, выступившим в открытом море на Северном морском пути для работающего экипажа. Съемочная команда выразила благодарность за уникальную возможность побывать на редком государственном объекте и использовать его в качестве главного арт-объекта

это новой необычной работы артиста.

НЕДЕЛЯ В ОТКРЫТОМ МОРЕ ПОДАРИЛА ШЕДЕВР

Судя по тексту песни, именно Ямал артист называет вершиной мира, воспевая искренность «Края земли», как именуют полуостров коренные местные жители.

«Осталось место на этой земле, где можно просто быть самим собой, и не нужно притворяться каждый день!», - поет Митя Фомин на фоне бескрайних снегов.

«Неделя в открытом море - это очень смело! Клип загляденье, красиво и величественно! Просто отличный ролик, красивый пейзаж и музыка в тему! Как же классно в этом видео передается атмосфера, аж мурашки по коже! Эта лучшая работа! Шедевр!» - посыпалось в комментариях от поклонников творчества певца. Самой песне «На вершине мира» они пожелали покорить и вершины хит-парадов.