Ямальцы предлагают учредить День фронтового оленя

На Ямале может появиться новый праздник. Общественники намерены увековечить память о подвиге северного оленя в годы Великой Отечественной войны.

С инициативой выступил исполнительный директор Союза оленеводов Тимур Акчурин. Он предложил установить на Ямале День фронтового оленя. Об этом он написал на свой страничке в социальной сети «В Контакте», упомянув, что 18 августа уже третий год отмечается День фронтовой собаки. Он учрежден по инициативе Музея Победы. Праздник посвящен подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны.

«Почему бы не установить по аналогии, например, «День фронтового оленя», тем самым об этом благородном животном и его подвигах», - выступил Тимур Акчурин.

Оленно-транспортные батальоны действовали в Заполярье в годы Великой Отечественной войны. В условиях Севера при отсутствии дорог и долгой зиме они стали незаменимой альтернативой механизированным транспортным средствам. Батальоны формировались в основном из представителей коренных народов Севера, которые традиционно занимались оленеводством и заступали на службу вместе со своими стадами.

Надо сказать, что предложение Тимура Акчурана пользователи сети активно поддержали, называя идею отличной и высказывая благодарность за поднятую тему.

К слову, 20 ноября в Ненецком автономном округе — День памяти участников оленно-транспортных батальонов в Великой Отечественной войне, которые в годы Великой Отечественной войны доставляли Красной Армии оружие и боеприпасы, вывозили раненых с линии фронта. Именно в этот день ямальцы планируют провести акцию «Бессмертный аргиш» на оленьих упряжках в Приуральском, Ямальском и Тазовском районах.