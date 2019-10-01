На Ямале рабочий снял селфи с помощью ковша экскаватора

Ямальские рабочие используют для селфи ковш экскаватора. Вирусное видео, которое сняли на стройплощадке, завоевывает популярность. Что вдохновило водителя мощной машины на такую выдумку – загадка.

Между тем, он, как говорится, и себя показал, и бескрайние просторы Ямала. Вид бесконечной тундры поразил интернет-пользователей других регионов.

Известно, что автор изобретения – Александр – закрепил мобильный телефон, по его мнению, довольно-таки прочно. В селфи-ковш он набрал песка и уже в него воткнул свой гаджет.

Экскаваторщик прокатил телефон по кругу, потом поднял его на максимальную высоту и сделал еще оборот, а после аккуратно приблизил ковш к кабине машины и изобразил победный жест.

Фото: скрин видео vk.com

«Вид потрясающий, как говорится, больше видится на расстоянии», - заметили ценители селфи.

«Пытливый ум!», «Красавчик!», - не унимаются восхищенные способом развлечения ямальских строителей.

Надо сказать, идею ямальца в сети оценили и даже предложили запатентовать изобретение.

«Как тебе такое Илон Маск?», - спросил известного изобретателя один из подписчиков.

Однако некоторых такие забавы в рабочее время возмутили, они предложили экскаваторщику заняться делом, а не играть «в машинки».