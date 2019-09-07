Переговоры помогли: участники протестной акции в Югре прекратили голодовку

Представители региональных органов власти, уполномоченного по правам человека, депутаты, члены общественной палаты Югры и Ипотечного агентства Югры встретились с жительницами Сургута по поводу реализации программы «Доступное жилье молодым». Несколько женщин на днях объявили голодовку из-за того, что их исключают из программы получения субсидии для улучшения жилищных условий молодых семей. Итогом встречи стало прекращение протестной акции и перевод диалога в конструктивное русло.

ПЕРЕГОВОРЫ

Вместе с чиновниками и общественниками протестующие женщины искали компромисс. Так, голодающие требовали, чтобы субсидии на покупку жилья были выплачены тем, кто принял участие в программе, но уже достиг 36-летнего возраста и был исключен из нее. Также они настаивали на снижении ценза оседлости для участия в подпрограмме «Многодетные и особенные семьи» и протестовали против исковых требований Ипотечного агентства по возврату процентной ставки компенсационных выплат.

Людей удалось убедить, что не все их требования законны. Диалог был горячим, эмоциональным, но тем не менее, к его завершению до протестующих удалось донести ряд истин. Так, например, возвращение в программу 36-летних невозможно, пока действует федеральный закон. Дело в том, что ограничение установлено на федеральном уровне и не региональной власти отменять его. Да, и в целом, решение жилищных вопросов не быстрый процесс.

Как прокомментировала уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова, которая принимала непосредственное участие в переговорах, встречи с гражданами, выдвигающими какие-либо требования, нельзя назвать продуктивными, поскольку ни в одной акции протеста нельзя тут же принять решение.

- Решение зависит не только от количества протестующих людей. Вопросы, которые касаются жилищного права наиболее болезненны для большинства во всех субъектах Российской Федерации, и они решаются сложно, поскольку каждая категория граждан видит только проблемы реализации своего права, а других не видит. Наша задача была сегодня – выслушать граждан, которые выдвигают свои требования, разъяснить им нормы права и рассмотреть совместно с ними какие-то дальнейшие пути возможных решений проблем, - прокомментировала она итоги встречи.

ДО ЧЕГО ДОГОВОРИЛИСЬ

Стороны пришли к единому мнению сразу по нескольким моментам.

Прежде всего, для решения некоторых проблем потребуется провести голосование. Так, уже сейчас можно проголосовать онлайн по поводу нового вида государственной жилищной поддержки для молодых семей. Голосование продлится до 12 сентября.

Дополнительно пройдут общественные обсуждения по «Цензу оседлости». Старт намечен на 16 сентября. Это необходимо, поскольку раньше ценз оседлости был принят с учетом мнения людей.

- Молодые семьи считают несправедливым установление этого ценза оседлости, несмотря на то, что, когда он вводился, учитывалось мнение всех жителей Югры. Сегодня граждане настаивают на снятии этого ценза, но мы их убедили в том, что невозможно отменить то решение, которое ранее было принято на основании общественного мнения, - подчеркнула Наталья Стребкова.

Ну и наконец, будет создан общественный Совет при уполномоченном по правам человека по защите жилищных прав жителей Югры. В него войдут общественники, представители органов власти, местного самоуправления, Правительство Югры. Совет займется выработкой конкретных решений в интересах не только молодых семей, но и других категорий граждан.

Одной из площадок для диалога и обсуждения представителей различных взглядов готова выступить Общественная палата Югры. Ее председатель Ирина Максимова назвала ситуацию с голодовкой неоднозначной и отметила, что важно, чтобы сами участники этой акции смогли понять, что конкретно они хотят и объединились для принятия конкретных предложений – изменение законодательной базы.

- Важно убрать сильно присутствующую эмоциональную окраску. В их словах употребляется слово «провальный», что дает оценку программы только со стороны одних ее участников. Вообще надо убрать эпитеты, а говорить о том, как нам сейчас на самом деле хорошую программу насытить другим содержанием, как решить возникшие коллизии в правовом поле, чтобы основная масса могла участвовать и понимать, что это важная программа. Мы должны сесть за стол переговоров и разработать те поправки, которые мы хотим внести в действующий правовой документ. Далее вынести их на всеобщее обсуждение, чтобы проголосовал весь округ. Только тогда мы увидим, как относится к этому основное население автономного округа. И после голосования вынести решение, - предложила она.

По ее словам, важно также сформулировать свои требования юридически правильно и сделать аналитику – сколько получило людей субсидию, сколько денег выделено, каковы затраты бюджета. Если хотя бы треть населения округа выскажет свое мнение, тогда можно будет увидеть отношение жителей, и только по решению большинства выносить предложения в законодательный орган.

ЗАМЕШАНА ПОЛИТИКА?

В целом, позиция голодающих была подкреплена не какими-либо законодательными актами, а, скорее, эмоциями. Этакий протест ради протеста. Звучал и некий политический подтекст, поскольку, как выяснилось в ходе разговора, голодающие даже не денег требовали, а признания программы «провальной», как они сами ее неоднократно называли. Но вот вопрос, согласятся ли с ними десятки тысяч молодых семей Югры, которые смогли ей воспользоваться.

К тому же, в Югре сегодня активно реализуются мероприятия, направленные на поддержку молодых семей, в том числе лишившихся такого статуса по возрасту. Здесь и предоставление в 2019 году единовременной денежной выплаты в счет погашения ипотечных кредитов (выплаты получили все 1570 семей данной категории), и предоставление двух видов субсидий на погашение ипотечных кредитов с компенсацией части процентной ставки (выплачены субсидии 952 семьям, в том числе 369 семьям, достигшим предельного возраста пребывания в статусе участников подпрограммы «Доступное жилье молодым»). Также молодые семьи наравне с многодетными могут бесплатно получить земельный участок для индивидуального жилищного строительства. С 2016 года таким правом воспользовались 1,5 тысячи многодетных семей.

Власти округа продолжают направлять средства на решение жилищных вопросов югорчан. Только в 2019 году поддержку за счет бюджета Югры получат более пяти тысяч молодых семей.