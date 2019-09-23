В Салехарде и Лабытнанги выпал первый снег
Столицу Ямала сегодня, 23 сентября, замело снегом. Он не стал неожиданным для горожан. Метеорологи прогнозировали ухудшение погодных условий, снегопад, метель при усилении ветра.
Тем не менее, хруст первого снега в сентябре впечатлил горожан, они охотно делятся своими фотографиями на страницах социальных сетей.
Такая же картина и в соседнем Лабытнанги, где улицы тоже побелели.
Фото: vk.com
- В прошлый раз снег кружился аж 3,5 месяца назад, летом, 5 июня. И вот он снова с нами! С добрым утром, Лабытнанги! И с первым снегом, - пишут горожане во «В Контакте».
Из-за непогоды приостановила работу паромная переправа через Обь. Рейсы вертолётами не выполняются.
В этом районе плохая видимость. Здесь ветер поднялся до 25 метров в секунду, в течение дня он только усилится до 28 метров в секунду.
Фото: vk.com
В Лабытнанги школьники сегодня остались дома. В городе объявили первую в этом учебному году "актировку".
«Неблагоприятные погодные условия для обучающихся 1-4 классов первой смены», - передает управление образования администрация Лабытнанги.
Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра представляют слабоукреплённые и ветхие конструкции. Спасатели рекомендует автолюбителям быть внимательнее на дороге в этот период, двигаться с безопасной скоростью.
Сентябрьский снег выпал в Лабытнанги.
ИСТОЧНИК KP.RU