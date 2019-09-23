2019-09-23T08:24:00+03:00
Общество

В Салехарде и Лабытнанги выпал первый снег

Отменены рейсы на паромы и вертолеты, школьники остались дома
Анна Полякова
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В Салехарде и Лабытнанги выпал первый снег Фото: vk.comВ Салехарде и Лабытнанги выпал первый снег Фото: vk.com
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Столицу Ямала сегодня, 23 сентября, замело снегом. Он не стал неожиданным для горожан. Метеорологи прогнозировали ухудшение погодных условий, снегопад, метель при усилении ветра.

Тем не менее, хруст первого снега в сентябре впечатлил горожан, они охотно делятся своими фотографиями на страницах социальных сетей.

Такая же картина и в соседнем Лабытнанги, где улицы тоже побелели.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

- В прошлый раз снег кружился аж 3,5 месяца назад, летом, 5 июня. И вот он снова с нами! С добрым утром, Лабытнанги! И с первым снегом, - пишут горожане во «В Контакте».

Из-за непогоды приостановила работу паромная переправа через Обь. Рейсы вертолётами не выполняются.

В этом районе плохая видимость. Здесь ветер поднялся до 25 метров в секунду, в течение дня он только усилится до 28 метров в секунду.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

В Лабытнанги школьники сегодня остались дома. В городе объявили первую в этом учебному году "актировку".

«Неблагоприятные погодные условия для обучающихся 1-4 классов первой смены», - передает управление образования администрация Лабытнанги.

Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра представляют слабоукреплённые и ветхие конструкции. Спасатели рекомендует автолюбителям быть внимательнее на дороге в этот период, двигаться с безопасной скоростью.

Сентябрьский снег выпал в Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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