На Ямале единый расчетный центр требует от пенсионерки деньги за долги соседей

Управляющая компания заступилась за жительницу Ноябрьска Татьяну Громадскую и обратилась с письмом в прокуратуру, чтобы она провела очередную проверку и выявила нарушения, выявленные по изучению квитанции Единого расчетного информационного центра (ЕРИЦ). Громкая история злостной неплательщицы также дошла до Госжилнадзора Ямала, где тоже начата проверка.

Ищет правду в соцсетях и прокуратуре

Несуществующие долги платит пенсионерка за коммунальные услуги. Из пенсии в 9 с небольшим тысяч рублей на жизнь ноябрянке остается только четыре тысячи. Остальную сумму списывает единый расчетный центр ЯНАО за долги – долги, которых, как уверяет женщина, просто нет.

Несколько лет подряд Татьяна Громадская обивает пороги различных инстанций в поисках правды. Сама ноябрянка уверяет, что исправно платить по счетам, однако полной пенсии почти не видит. Каждые два три-месяца приходит постановление суда об удержании. Деньги списываются. Затем постановление отменяют. Пожилая женщина считает, что все это время она оплачивает чужие счета. За три последних года с нее принудительно взыскали больше 60 тысяч рублей. Еще одна проблема возникла для пенсионерки в получении субсидии на возмещение затрат на услуги ЖКХ. Одним из главных условий ее получения является отсутствие долгов, а жительница Ноябрьска считается злостной неплательщицей.

Оплачивая огромные счета, женщина ищет правду в соцсетях и прокуратуре.

В управляющей компании также заметили несоответствия

Лжет, чтобы не платить

Так заявляют в ЕРИЦ. По мнению сотрудников центра, жительница Ноябрьска походами по инстанциям пытается добиться списания долгов по коммуналке за 11 последних лет.

Сотрудники центра предоставили журналистам одного из ноябрьских СМИ график накопления долгов, цифры которых расходятся с теми, что выдавались ранее Татьяне Громадской.

Не найдя правды, женщина в апреле 2019 года обратилась во время приема граждан к прокурору Ямала. После ее обращения была проведена проверка и выяснилось, что ЕРИЦ, списывая за долги пенсию ноябрянки, деньги отправляла в управляющую компанию, которая не обслуживает ее дом.

-В нарушение требований жилищного законодательства АО «ЕРИЦ ЯНАО» по г.Ноябрьску внесенные пенсионеркой в период с ноября 2017 года по октябрь 2018 года денежные средства в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг необоснованно перечисляло на счет другой управляющей организации, ранее обслуживавшей многоквартирный жилой дом, в котором проживает заявитель. В результате этих действий у последней образовалась задолженность за жилищно-коммунальные услуги перед действующей управляющей организацией, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. После вмешательства прокурора удержанные с пенсионерки деньги учтены в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг за периоды, указанные в платежных документах, и два виновных должностных лица центра привлечены к дисциплинарной ответственности.

Каждые два три месяца в почтовый ящик приходит уведомление об удержании пенсииФото: Татьяна Коркина

Несмотря на постановление прокуратуры, в расчетном центре считают, что закон они не нарушали.

Ситуацией заинтересовалась управляющая компания ООО «Региональная жилищная компания», которая обслуживает дом, где проживает Татьяна Громадская, с августа 2017 года.

Специалисты внимательно изучили одну из платежек пенсионерки и обнаружили целый ряд нарушений со стороны ЕРИЦ. По мнению сотрудников управляющей компании, пенсионерка платит не только за себя, но и за своих соседей, которые живут в квартире под таким же номером – 37. По данному адресу, возможно, в связи с ошибкой ЕРИЦ открыто три лицевых счета на квартиру 37.

Пока идут споры и поиски правды, Татьяна Громадская продолжает жить на крошечную пенсию, оставшуюся после удержания за долги расчетным центром.