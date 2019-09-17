С первым снегом: в вахтовом посёлке на Ямале прошла метель

Зима наведалась в северные территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Вахтовый поселок Сабетта в Ямальском районе, расположенный на восточном берегу полуострова Ямал у Обской губы Карского моря, уже ощутил на себе снегопад.

Видео, как сентябрьская метель бушует в Сабетте, распространилось в сети Интернет накануне. Рабочие в поселке засняли, как зима властвует в Арктике и в начале осени. Пока погода нестабильная, и периодическое похолодание быстро меняется на плюсовые температуры. Снег тут же тает. Так было и на минувшей неделе. Зима напомнила о себе в Новом Уренгое, Газ-Сале и Тазовском районе.

Сегодня, как сообщают метеорологи, в Сабетте +4 градуса, ветер дует восточного направления 7 метров в секунду, влажность около 90 %. В течение недели здесь будут идти дожди при температуре воздуха +3… +9 градусов. А в среду 25 сентября вновь ожидается снег, что для экстремального климата Арктики – не так уж и удивительно.

Как шутят пользователи сети, стоит ли говорить о возвращении зимы, когда она по сути оттуда и не уходила.

К слову, сегодня, 17 сентября, в центрально части ЯНАО довольно тепло температура воздуха держится на отметке + 13 градусов. Ямальцев ждет бабье лето.