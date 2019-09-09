Итоги выборов на Ямале: кандидаты от «Единой России» выигрывают гонку

На Ямале в единый день голосования 8 сентября прошли 10 десять избирательных кампаний. В частности, довыборы в Законодательное Собрание ЯНАО, выборы в представительные органы Салехарда, Лабытнанги и Ноябрьска, дополнительные выборы депутатов городских дум в Губкинском, Муравленко, Тарко-Сале и Тазовской районной Думы. Выбирали и новых глав в Горковское поселение Шурышкарского района и в посёлок Ханымей Пуровского района.

КТО СТАЛ ЛИДЕРОМ?

По данным ГАС «Выборы» лидером на довыборах в Законодательное Собрание ЯНАО стал врач, руководитель Перинатального центра Салехардской окружной больницы, кандидат от «Единой России» Алексей Денисов. Свои голоса за него отдали более шести тысяч избирателей; итог – 49,3% голосов. Именно он станет новым депутатом Заксобрания ЯНАО.

Второе место в предвыборной гонке заняла коммунистка Людмила Журавлёва – за неё проголосовали почти 2 тысячи избирателей или 17,26%. На третьем месте с 1,8 тысячей голосов (15,57%) расположилась кандидат от партии ЛДПР Елена Смирных. Четвёртое место – у кандидата от «Справедливо России» Евгения Соколова – за него проголосовали 9,82% жителей Салехарда или более 1 тысячи избирателей. Ещё 622 человека (5,37%) отдали голоса за руководителя ямальского отделения «Казачьей партии РФ» Игоря Михайлюка, он занял последнее место.

Впрочем, кандидаты от «Единой России» одержали победу сразу в нескольких крупных городах округа - Ноябрьске, Лабытнанги, Салехарде и еще в четырех избирательных кампаниях по довыборам в Думы районного и городского уровня.

В Салехарде партия получила 20 из 21 депутатских кресел в городской думе, одно кресло досталось представителю партии ЛДПР. От партии из прошлого состава в городской думе остались: Начия Гизатуллина, Денис Теленков, Марина Барт, Лариса Цупикова, Игорь Овсяник, Александр Бородин, Роман Арефьев, Владимир Мартынюк, Александр Пизняк. К ним присоединились: Игорь Семёнов, Оксана Беседина, Татьяна Соловьева, Ольга Глазкова, Евгений Забара, Вадим Кугаевский, Павел Титов, Андрей Умников, Владимир Полупанов, Светлана Хороля и Игорь Павлиский. В городской думе Лабытнанги «Единая Россия» выиграла 15 из 16 мандатов. 22 из 26 мандатов единороссы заняли в Ноябрьске.

На выборах главы сельского поселения Горковское Шурышкарского района тоже победил единоросс, Виктор Фризоргер – за него проголосовали 56,43% избирателей. 75,66% голосов получил представитель «Единой России» Азат Мектепкалиев, который избирался на должность главы Ханымея Пуровского района.

По мнению директора Фонда «Региональной политики», политолога Евгения Забродина, залог успешности «Единой России» - стабильная экономическая ситуация в городе.

- Нельзя сбрасывать со счетов то, что итог кампаний выглядит внушительным. Оппозиция на Ямале так и не смогла использовать имеющиеся у нее возможности. Не актуализировала себя для ямальцев в виде качественной альтернативы, оставшись безымянными, не предложив внятной повестки, - подчеркнул Евгений Забродин.

ЧТО ПО ЯВКЕ?

Среди субъектов Уральского федерального округа показатели явки на Ямале оказались наибольшими. Наибольшую явку показали избиратели Салехарда – 40,89%, затем идут Лабытнанги – на выборы пришли 40,62% избирателей, на третьем месте – Ноябрьск с явкой 26,73%.