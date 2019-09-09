2019-09-09T09:01:34+03:00
Политика

Итоги выборов на Ямале: кандидаты от «Единой России» выигрывают гонку

В округе 8 сентября прошли 10 избирательных кампаний
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Итоги выборов на Ямале: кандидаты от «Единой России» выигрывают гонкуИтоги выборов на Ямале: кандидаты от «Единой России» выигрывают гонкуФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

На Ямале в единый день голосования 8 сентября прошли 10 десять избирательных кампаний. В частности, довыборы в Законодательное Собрание ЯНАО, выборы в представительные органы Салехарда, Лабытнанги и Ноябрьска, дополнительные выборы депутатов городских дум в Губкинском, Муравленко, Тарко-Сале и Тазовской районной Думы. Выбирали и новых глав в Горковское поселение Шурышкарского района и в посёлок Ханымей Пуровского района.

КТО СТАЛ ЛИДЕРОМ?

По данным ГАС «Выборы» лидером на довыборах в Законодательное Собрание ЯНАО стал врач, руководитель Перинатального центра Салехардской окружной больницы, кандидат от «Единой России» Алексей Денисов. Свои голоса за него отдали более шести тысяч избирателей; итог – 49,3% голосов. Именно он станет новым депутатом Заксобрания ЯНАО.

Второе место в предвыборной гонке заняла коммунистка Людмила Журавлёва – за неё проголосовали почти 2 тысячи избирателей или 17,26%. На третьем месте с 1,8 тысячей голосов (15,57%) расположилась кандидат от партии ЛДПР Елена Смирных. Четвёртое место – у кандидата от «Справедливо России» Евгения Соколова – за него проголосовали 9,82% жителей Салехарда или более 1 тысячи избирателей. Ещё 622 человека (5,37%) отдали голоса за руководителя ямальского отделения «Казачьей партии РФ» Игоря Михайлюка, он занял последнее место.

Впрочем, кандидаты от «Единой России» одержали победу сразу в нескольких крупных городах округа - Ноябрьске, Лабытнанги, Салехарде и еще в четырех избирательных кампаниях по довыборам в Думы районного и городского уровня.

В Салехарде партия получила 20 из 21 депутатских кресел в городской думе, одно кресло досталось представителю партии ЛДПР. От партии из прошлого состава в городской думе остались: Начия Гизатуллина, Денис Теленков, Марина Барт, Лариса Цупикова, Игорь Овсяник, Александр Бородин, Роман Арефьев, Владимир Мартынюк, Александр Пизняк. К ним присоединились: Игорь Семёнов, Оксана Беседина, Татьяна Соловьева, Ольга Глазкова, Евгений Забара, Вадим Кугаевский, Павел Титов, Андрей Умников, Владимир Полупанов, Светлана Хороля и Игорь Павлиский. В городской думе Лабытнанги «Единая Россия» выиграла 15 из 16 мандатов. 22 из 26 мандатов единороссы заняли в Ноябрьске.

На выборах главы сельского поселения Горковское Шурышкарского района тоже победил единоросс, Виктор Фризоргер – за него проголосовали 56,43% избирателей. 75,66% голосов получил представитель «Единой России» Азат Мектепкалиев, который избирался на должность главы Ханымея Пуровского района.

По мнению директора Фонда «Региональной политики», политолога Евгения Забродина, залог успешности «Единой России» - стабильная экономическая ситуация в городе.

- Нельзя сбрасывать со счетов то, что итог кампаний выглядит внушительным. Оппозиция на Ямале так и не смогла использовать имеющиеся у нее возможности. Не актуализировала себя для ямальцев в виде качественной альтернативы, оставшись безымянными, не предложив внятной повестки, - подчеркнул Евгений Забродин.

ЧТО ПО ЯВКЕ?

Среди субъектов Уральского федерального округа показатели явки на Ямале оказались наибольшими. Наибольшую явку показали избиратели Салехарда – 40,89%, затем идут Лабытнанги – на выборы пришли 40,62% избирателей, на третьем месте – Ноябрьск с явкой 26,73%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Житель Ноябрьска заколол ножницами возлюбленную за СМС от другого мужчины
В перинатальном центре Ямала торжественно вручен 450 подарок малышу
Сбербанк подключил интернет-эквайринг для фитнес-клуба «Даудель Спорт»
Промысловики Ямала добыли 300 тонн рыбы
Народные контролеры прошлись по ямальским магазинам в поисках нарушений
Ямалец, угрожая ножницами, надругался над молодой девушкой
Два ямальца осуждены за незаконную охоту на лося
На Ямале объявлено штормовое предупреждение и заморозки
Жители Яр-Сале широко отметили День села
На Ямале открывается еще один виртуальный концертный зал
Жителям Ямала предлагают обсудить вопросы внедрения мусорной реформы
Первый умный пешеходный переход появится на Ямале
Площадка для выгула собак в Тарко-Сале стала чище
Суд взыскал с ямальца деньги на лечение умершего мужчины
Ямалец в тройке лучших лесных пожарных России