На Ямале молодая пара пришла голосовать в свадебных нарядах

В Салехарде один из избирательных участков в единый День голосования украсила необычная пара. Молодожены в свадебных нарядах пришли выразить свою гражданскую позицию, чем искренне удивили и порадовали сначала участковую избирательную комиссию, а потом и окружной избирком. Фотография проголосовавших ямальцев украсила официальную группу избиркома в соцсетях.

Между тем, в избиркоме Ямала отметили, что по воскресеньям в Салехарде не заключаются браки – загс в этот день не работает.

- Мы предполагаем, что свадьба у этой красивой молодой пары была накануне, в субботу, а сегодня они отмечают второй день. Так совпало, что в этом году 8 сентября Салехард и еще ряд населенных пунктов отмечают день города или села. И есть у нас такая традиция – чествовать новобрачных. Вполне возможно, что сегодня глава города поздравлял их, а потом они пошли голосовать, - рассказали в окружном избиркоме.

Отметим, что 8 сентября столица Ямала отмечает свою 424-ю годовщину. Кроме того, здесь, как и еще в двух городах - Лабытнанги и Ноябрьске - избираются депутаты городской думы. Также в ряде муниципалитетов проходят дополнительные выборы депутатов местных представительных органов власти. На 18.00 явка на Ямале составила - 30,88%. Самыми активными оказались жители поселка Ханымей, там проголосовали 70,51% избирателей. Самая низка явка – в Губкинском - 23,7%.