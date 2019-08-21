«Мать сказала, что я ей не нужна»: дебоширка из Салехарда примет участие в четвёртом сезоне шоу «Пацанки»

«Яна – дебоширка. То, что делать нельзя, для Яны автоматически делать можно. Считает, что вести себя прилично – значит быть как все. Свои выходки называет «гнусным хайпом», часто из-за них попадает в полицию». Именно такая биография опубликована на сайте телеканала «Пятница» об участнице нового сезона шоу «Пацанки» Яне Венгерской. Девушке всего 17 лет, но за это время она успела наломать кучу дров, в частности, разорвала отношения с собственной матерью.

- Я не люблю делать то, что делают обычные люди, - рассказывает о себе в профайле девушка. – Моя семья – это телефон и Инстаграм, я снимаю только то, что будут «хавать» подписчики или то, чего нет ни у кого. Никто не знает, что у меня творится внутри, но я очень рано повзрослела. Пить начала где-то в 10-11 лет, а сутки «изи» (легко) могу выпить шесть бутылок водки.

На Верхнем бору в ТюмениФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Инстаграме у Яны на сегодняшний день почти 9,5 тысяч подписчиков, но постов – кот наплакал, всего 17 штук. На них девушка дымит сигаретой, тусуется с друзьями, но в большинстве своём – одна. Есть фотки и из Тюмени – по-видимому, сейчас девушка обосновалась в областной столице.

Яна родилась в многодетной семье. Только представьте, что детей в семье аж десять человек! И хотя говорят её матери, что иметь 10 детей – круто, её дочь так не считает.

- Мама сказала, что я ей не нужна, и с этого момента живу у бабушки, - не может сдержать слёз девушка. – Мне было лет 11, мама пришла ко мне с палкой и гвоздями и начала на меня «бузовать». У меня такое кровотечение было, прям всё разорвано было, даже зашивали. Я не знаю, чем это заслужила, не нахожу никаких ответов.

С подругами в ЛабытнангиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Братья и сёстры Яны живут с матерью, но чем ей насолила десятая дочь – ещё предстоит узнать.

- Она всем детям говорит, что меня нашли на мусорке, говорит им, чтобы они со мной не общались. Моя сестра родная даже не знает, как меня зовут… Обидно, когда ты левая, всегда.

Посмотреть на жизненную ситуацию Яны можно будет уже завтра, 22 августа, когда состоится премьера реалити.