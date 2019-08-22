Ямал отмечает День государственного флага выставками и концертами

На Ямале в 22 августа пройдут порядка 100 различных праздничных мероприятий, посвященных Дню государственного флага Российской Федерации. Учреждениями культуры подготовлены выставки, концерты, викторины. Во многих муниципальных образованиях состоится акция «Триколор».

Так, в центральной библиотеке Салехарда для детей будет организован исторический экскурс о российской государственной символике. Дети будут совревноваться в знании российских государственных символов и истории Родины, узнают много нового и интересного.

Среди наиболее популярных мероприятий – исторические викторины, которые пройдут в учреждениях культуры Губкинского, а также в Надымском, Пуровском и Шурышкарском районах. Артисты дома культуры «Олимп» в Губкинском представят концерт «Под флагом трёхцветным живи!».

В Кутопъюгане в сельском доме культуры состоится квест-игра «Гордо реет флаг России». Команды примут участие в конкурсах: «Толерантность», «Неравнодушная планета», «Флаг России», «Мы одна семья». Каждый участник покажет свои знания, находчивость, интеллект и творческие способности. В фойе будет оформлена выставка детских рисунков, сообщает правительство ЯНАО.

Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил жителей округа с этим праздником, пожелав землякам здоровья, благополучия в семьях и радости в домах, мира, добра, согласия, счастья Ямалу и всей стране.