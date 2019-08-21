Губернатор Ямала за рулем автомобиля оценил состояние региональных дорог

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов завершил поездку по дорогам округа. От Надыма до Границы ЯНАО за восемь дней, преодолев около 1200 км, глава региона проехал за рулем отечественного автомобиля LADA XRAY, чтобы лично проверить, как идут ремонтные работы на трассах округа.

Отправной точкой губернатора стала строящаяся дорога Надым – Салехард. В этом году дорожники построят 64,5 км в щебне. К концу 2020 года планируется открыть движение в переходном типе покрытия.

Глава региона проехал по участку Объезд города Надым, где продолжается строительство путепровода. Завершить строительство этой дороги планируется до конца 2020 года.

Дмитрий Артюхов проинспектировал, как идут работы по реконструкции дороги Коротчаево – Новый Уренгой. Напомним, за три года дорожники приведут в порядок 67,3 км трассы, в том числе запланирована реконструкция 32 мостов.

Губернатор осмотрел строительство нового моста через реку Пур. Работы здесь ведутся круглосуточно с опережением графика.

Далее Дмитрий Артюхов отправился до Тарко-Сале, проехав по наиболее проблемным участкам трассы, по которым в этом году разрабатываются проекты на ремонт и капитальный ремонт. Так, в 2020-2021 гг. на участке Пуровск – Коротчаево планируется капитально отремонтировать 28 км дороги, на дороге Пурпе – Пуровск 24 км трассы, на участке Подъезд к Тарко-Сале на 2021 год запланирован ремонт всей дороги протяжённостью 9,7 км.

За рулём автомобиля Дмитрий Артюхов проехал по уже обновлённым участкам дорог. Так, на участке Граница ЯНАО – Губкинский дорожники полностью «одели» полуторакилометровый участок трассы в асфальт. Сейчас ведётся разработка проектно-сметной документации автодороги от границы с ХМАО до Карамовского поста – этот участок вызывает у жителей Ямала много нареканий.

В этом сезоне в планах ямальских дорожников – отремонтировать 13 км региональной трассы Подъезд к г. Ноябрьск. Кроме того, ведётся разработка проекта на капитальный ремонт 22 км участка дороги от Карамовского поста до города, в том числе шести мостов, со сроками реализации 2020–2021 годы.

В этом строительном сезоне на Ямале отремонтируют более 100 км муниципальных дорог, свыше 50 км региональных и межмуниципальных трасс, построят порядка 60 км автодороги Надым – Салехард.

- В следующем году финансовые объёмы на ремонт дорог будут увеличены. Люди уже сейчас чувствуют изменения, которые происходят на дорогах округа. Ремонтные работы ведутся активно. Конечно, существуют определённые неудобства – где-то тяжело проезжать, потому что перекрыта дорога, но по итогам года – это будут ровные, безопасные и качественные автомобильные дороги, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.