«К нам едет губернатор Ямала»: в Муравленко объяснили, зачем «красили» асфальт
Две видеозаписи, как дорожники города Муравленко готовятся к приезду губернатора, объезжающего города в рамках автопробега, шокировали пользователей социальных сетей. В популярных пабликах Ямала накануне, 15 августа, появились ролики, где специалисты профильных служб якобы красят и выравнивают асфальт, катая по дороге тяжелую бочку.
«К нам едет губернатор ЯНАО - современная версия комедии «Ревизор», - так обозначил заснятый процесс автор видео. Суммарно короткие ролики посмотрели уже более 10 тысяч человек. Пользователи социальных сетей предположили, что таким незатейливым способом местные власти пытаются решить дорожные проблемы.
В Муравленко красят асфальт. Видео из социальных сетей.
Все точки над "и" расставил мэр Муравлено Александр Подорога. В своем обращении, опубликованным в социальных сетях, он объяснил какие виды работ, а главное зачем, выполняли специалисты дорожных служб.
- Те, кто внимательно присмотрятся к видео, прекрасно поймут, что происходит. Дорожники не укатывают бочкой покрытие, а перемешивают жидкость внутри цистерны. А процесс так называемой покраски асфальта, который тоже выложен на видео, ничто иное, как покрытие дорожной сети нашего города новым продуктом - дорсаном, защищающим покрытие от действия воды, - пояснил градоначальник.
Он также отметил, что дороги, обработанные специальным покрытием, смогут служить долгие годы без соответствующего ремонта. Продукт используется в местах, где есть повышенная влажность. Наносится он способом, действительно, напоминающим покраску.
Позже Александр Подорога выложил в интернет еще один ролик, где он сам принимает участие в работах по покрытию дороги специальным раствором. На видео градостроитель иронично приговаривает, что готовит город к визиту губернатора.
Глава города Муравлено лично показал, как наносится защитный слой.
Обращение главы города.
ИСТОЧНИК KP.RU