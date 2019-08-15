2019-08-16T12:00:57+03:00
Общество

«К нам едет губернатор Ямала»: в Муравленко объяснили, зачем «красили» асфальт

Жители города приняли инновации за «показуху», но глава города рассказал что к чему
Анна Полякова
Поделиться:
Мэр Муравленко объяснил, зачем красил асфальт Фото: скрин видео vk.comМэр Муравленко объяснил, зачем красил асфальт Фото: скрин видео vk.com
Изменить размер текста:

Две видеозаписи, как дорожники города Муравленко готовятся к приезду губернатора, объезжающего города в рамках автопробега, шокировали пользователей социальных сетей. В популярных пабликах Ямала накануне, 15 августа, появились ролики, где специалисты профильных служб якобы красят и выравнивают асфальт, катая по дороге тяжелую бочку.

«К нам едет губернатор ЯНАО - современная версия комедии «Ревизор», - так обозначил заснятый процесс автор видео. Суммарно короткие ролики посмотрели уже более 10 тысяч человек. Пользователи социальных сетей предположили, что таким незатейливым способом местные власти пытаются решить дорожные проблемы.

В Муравленко красят асфальт. Видео из социальных сетей.

Все точки над "и" расставил мэр Муравлено Александр Подорога. В своем обращении, опубликованным в социальных сетях, он объяснил какие виды работ, а главное зачем, выполняли специалисты дорожных служб.

- Те, кто внимательно присмотрятся к видео, прекрасно поймут, что происходит. Дорожники не укатывают бочкой покрытие, а перемешивают жидкость внутри цистерны. А процесс так называемой покраски асфальта, который тоже выложен на видео, ничто иное, как покрытие дорожной сети нашего города новым продуктом - дорсаном, защищающим покрытие от действия воды, - пояснил градоначальник.

Он также отметил, что дороги, обработанные специальным покрытием, смогут служить долгие годы без соответствующего ремонта. Продукт используется в местах, где есть повышенная влажность. Наносится он способом, действительно, напоминающим покраску.

Позже Александр Подорога выложил в интернет еще один ролик, где он сам принимает участие в работах по покрытию дороги специальным раствором. На видео градостроитель иронично приговаривает, что готовит город к визиту губернатора.

Глава города Муравлено лично показал, как наносится защитный слой.

Обращение главы города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Ямале заблокировали 32 сайта, продававших «электроудочки»
«Комфортная городская среда» обновила 45 дворов Ханымея
АО "Транснефть – Сибирь" полностью выполнило корпоративную благотворительную программу развития школьного образования
Все школьные кабинеты первоклассников украсят плакатами «Обязанности пешехода»
На острове Белый началось изучение атмосферы Арктики
Таркосалинские таможенники нашли поддельные товары известных брендов
В Пурпе дорожники обещают порадовать местных жителей
В аэропорту Салехарда искать запрещенные предметы будут по-новому
Школы-интернаты в Надымском районе снова проверили к учебному году
Ямальцы стали участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Переправа через Обь возобновила работу
В Муравленко полицейские ищут мошенника, выманившего у горожанки 5 тысяч рублей
На Ямале поселковая школа искусств пополнилась новыми музыкальными инструментами
Житель Тольки забил до смерти гостеприимного хозяина
Глава Ямала оценил темпы строительства моста через Пур
Паромная переправа через Обь остановила работу из-за тумана
К 2024 году Ямал намерен увеличить объёмы экспорта рыбы в три раза
В Лабытнанги нашли потерявшуюся в лесу женщину
Пьяный житель Самбурга изнасиловал женщину
В Уренгое вывозят брошенные бесхозные балки
Погода на Ямале 16 августа: пройдут дожди, местами с грозами
На трассе на подъезде к Ноябрьску укладывают новый асфальт
Власти Ямала помогут северянам переехать из непригодного жилья
Жительница Ноябрьска лишилась 40 тысяч рублей после беседы по телефону