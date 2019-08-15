«К нам едет губернатор Ямала»: в Муравленко объяснили, зачем «красили» асфальт

Две видеозаписи, как дорожники города Муравленко готовятся к приезду губернатора, объезжающего города в рамках автопробега, шокировали пользователей социальных сетей. В популярных пабликах Ямала накануне, 15 августа, появились ролики, где специалисты профильных служб якобы красят и выравнивают асфальт, катая по дороге тяжелую бочку.

«К нам едет губернатор ЯНАО - современная версия комедии «Ревизор», - так обозначил заснятый процесс автор видео. Суммарно короткие ролики посмотрели уже более 10 тысяч человек. Пользователи социальных сетей предположили, что таким незатейливым способом местные власти пытаются решить дорожные проблемы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="132" height="240" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/726317" frameborder="0"></iframe> В Муравленко красят асфальт. Видео из социальных сетей.

Все точки над "и" расставил мэр Муравлено Александр Подорога. В своем обращении, опубликованным в социальных сетях, он объяснил какие виды работ, а главное зачем, выполняли специалисты дорожных служб.

- Те, кто внимательно присмотрятся к видео, прекрасно поймут, что происходит. Дорожники не укатывают бочкой покрытие, а перемешивают жидкость внутри цистерны. А процесс так называемой покраски асфальта, который тоже выложен на видео, ничто иное, как покрытие дорожной сети нашего города новым продуктом - дорсаном, защищающим покрытие от действия воды, - пояснил градоначальник.

Он также отметил, что дороги, обработанные специальным покрытием, смогут служить долгие годы без соответствующего ремонта. Продукт используется в местах, где есть повышенная влажность. Наносится он способом, действительно, напоминающим покраску.

Позже Александр Подорога выложил в интернет еще один ролик, где он сам принимает участие в работах по покрытию дороги специальным раствором. На видео градостроитель иронично приговаривает, что готовит город к визиту губернатора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/726322" frameborder="0"></iframe> Глава города Муравлено лично показал, как наносится защитный слой.