2019-08-16T10:06:11+03:00
Общество

Шутка о «пирожках с котятами» в придорожном кафе, где побывал глава Ямала, стала интернет-мемом

Губернатора угостили домашней выпечкой и рассказали о проблеме бездомных животных
Анна Полякова
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Шутка о пирожках с котятами в придорожном кафе, где побывал глава Ямала, стала интернет-мемом Фото: личная страничка Дмитрия Артюхова vk.comШутка о пирожках с котятами в придорожном кафе, где побывал глава Ямала, стала интернет-мемом Фото: личная страничка Дмитрия Артюхова vk.com
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Во время автопробега губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова по своей вотчине в придорожном кафе случился казус. Двусмысленный разговор стал темой для шуток не только самого главы региона, но и интернет-пользователей.

«Ах вот оно что... Приключилось на Севере или куда пропали все кошки...», - подписал ролик автор, выложив его в сеть под хештегом #ямальская_история_ужасов.

- Кошек у нас все меньше и меньше. Кошки хорошо уходят, а вот собаки…, - рассказывает о беде местная жительница.

Губернатора высказанное явно повеселило в контексте обстоятельств и места, где женщина озвучила ситуацию.

- Когда находишься в придорожном кафе, и говорят, что в городе стало мало кошек, - ответил на это Дмитрий Артюхов, многозначительно посмотрев на пирожок, лежащий на тарелочке.

Фрагмент беседы был дополнен кадрами, на которых испуганные коты словно недоверчиво смотрели на стол.

- Шучу, конечно, все вкусно, по-домашнему, - объяснился губернатор.

Как выяснилось позже, беседовала в придорожном кафе с губернатором волонтер приюта для бездомных животных «Теремок» из Пангод Татьяна Новикова. Она передала Дмитрию Артюхову целый список своих предложений. Глава региона пообещал, что приют не останется без внимания и дал поручение оказать зоозащитникам помощь. К слову, согласно распоряжению губернатора, до конца года приюты должны появиться во всех муниципалитетах.

Напомним, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках рабочей поездки по округу встречается с жителями городов, обсуждает с ними насущные проблемы. После глава региона в своих аккаунтах в социальных сетях делится впечатлениями и рассказывает о путях решения вопросов.

Губернатору Ямала в кафе рассказали, куда уходят кошки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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