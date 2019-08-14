Собский рыбоводный завод отправляет в большое плавание 10 миллионов мальков муксуна

Собский рыбоводный завод завершает сезон красивой цифрой. 10 миллионов мальков муксуна пополнят реки Обь-Иртышского бассейна. Финальный в этом году выпуск молоди ценной северной рыбы проходит на побережье реки Собь.

Масштабная работа стала возможной благодаря поддержке «Газпромнефть-Ямала» и крупного проекта «Газ Ямала», который реализует «Газпромнефть-Развитие».

– Это реальный, системный вклад нефтяников в поток общих усилий, главная задача которых – сохранение хрупкой природы Ямала, – отмечает генеральный директор «Газпромнефть-Ямала» Алексей Овечкин.

Из-за большого объема рыбы мероприятие проходит поэтапно. Всего в реки Обь-Иртышского бассейна в 2019–2020 гг. по заявкам двух ямальских предприятий «Газпром нефти» выпустят более 25 миллионов мальков. Компания является крупнейшим заказчиком муксуна и чира среди организаций ТЭК, сотрудничающих с Собским рыбоводным заводом.

Молодь до попадания в естественную среду обитания выращивают 8 месяцев при 18-разовом питании и ежедневном взвешивании. В свободное плавание мальков отпускают при массе в 0,5 грамма.

Как подчеркнул исполнительный директор крупного проекта «Газ Ямала» Максим Мишарин, выпуск мальков – это тот вклад в поддержку природного баланса региона, который «Газ Ямала» делает, еще не начав строительную деятельность на этой территории.

По словам генерального директора Собского рыбоводного завода Данила Эльтекова, для выращивания мальков используются лучшие технологии. Учитывая сложную ситуацию с популяцией муксуна и чира, которые находятся на грани исчезновения, завод считает своей миссией восстановление этих ценных видов рыб.

Директор департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Виктор Югай отметил, что компания «Газпром нефть» по сравнению с прошлым годом в пять раз увеличила свой вклад в восстановление популяции муксуна, и назвал это показательным примером продуктивного взаимодействия власти, науки и бизнеса.