2019-08-07T10:54:56+03:00
Общество

Глава Ямала принял участие в экологической уборке на острове Вилькицкого

Почти месяц здесь работают 30 волонтёров
Анна Полякова
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Глава Ямала принял участие в экологической уборке на острове Вилькицкого Фото: yanao.ruГлава Ямала принял участие в экологической уборке на острове Вилькицкого Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 6 августа принял участие в очистке острова Вилькицкого. от мусора. Почти месяц здесь работают 30 волонтёров из Салехарда, Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Когалыма, Надыма и других российских городов, а также из Молдовы, Казахстана и Израиля. Они собирают металлический мусор и разбирают постройки, оставшиеся на острове с советских времен.

- Я благодарен ребятам, что они в свой отпуск летят на север. И в такой дружной обстановке помогают нам делать этот важнейший проект по уборке российской Арктики, - сказал Дмитрий Артюхов.

Волонтёры третий год проводят здесь экологическую уборку. Предварительные итоги этой экспедиции уже подвели. Убрано 60 гектаров территории. Собрано более 500 двухсотлитровых бочек, 200 тон металлического мусора, разобрано 20 ветхих зданий и сооружений.

- Для нас это колоссальный прорыв. В прошлом и позапрошлом годах мы убирали только по 30 тонн металла. По сравнению с прошлыми экспедициями почти в два раза увеличилось количество участников, - сообщил директор Российского центра освоения Арктики Андрей Умников.

Для главы региона волонтёры подготовили экскурсию по острову: показали деревянный маяк. Участники экспедиции восстановили его, укрепили конструкцию и организовали внутри музей истории острова.

Осмотрел губернатор места хранения уже собранного металлолома, а также мусор и постройки, от которых предстоит расчистить территорию во время следующих экспедиций, сообщает правительство ЯНАО.

- У нас есть опыт, полученный на острове Белом, когда нам удалось собрать свыше тысячи тонн металлолома. Здесь задач не меньше. Надеюсь, что за 2020 и 2021 год мы приведем остров в должный вид, - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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