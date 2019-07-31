«Ээээ…ты чё?»: на Ямале медвежонок отвесил водителю оплеуху за мат

Дикие звери нередко выходят к людям из леса, чтобы полакомиться какими-нибудь вкусняшками. А что? Люди кормят практически с рук, ешь – не хочу! Но иногда звери бывают гораздо умнее людей, что доказал очередной видеоролик. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как навстречу водителю и его пассажиру вышли два очаровательных медвежонка. Случилось это на дороге в Пуровском районе, что на Ямале.

Опешившие парни «любезно» поприветствовали лесных гостей, попутно приправляя свою речь благим матом.

- Э, медведики, здорово! Ты чё встал? – обратился водитель к одному из них с нецензурной бранью, за что и поплатился.

Услышав мат в свой адрес, медвежонок кинулся в открытое окно водителя и отвесил ему леща своими лапами. Поняв, что дело может кончиться плохо, парни решили тут же убраться от греха подальше.

По данным местных СМИ, медвежата не первую неделю «патрулируют» ямальскую трассу. Специалисты считают, что они остались без матери, и теперь хотят получать «лёгкую» пищу. Впрочем, и сами ямальцы представляют медведям угрозу – их регулярно кормят с рук или пытаются сделать с ними селфи. Такое отношение к диким животным может закончиться плачевно и для зверей, и для людей.