2019-08-06T09:37:05+03:00
Экономика

Глава Ямала оценил развитие самых отдалённых сёл округа

Губернатора посетил Сеяху и Гыду
Анна Полякова
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Глава Ямала оценил развитие самых отдалённых сёл округа Фото: yanao.ruГлава Ямала оценил развитие самых отдалённых сёл округа Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 5 августа посетил село Сеяха и село Гыда. Глава региона осмотрел социальные и коммунальные объекты, жилые дома под переселение из аварийного фонда, объекты благоустройства и пообщался с жителями.

Посещение Сеяхи началось с осмотра школы-интерната. Проблему обучения в две смены решит строительство нового учебного корпуса на 300 мест. В настоящее время разрабатывается его проект.

Фото: yanao.ru

Фото: yanao.ru

В сентябре в Сеяхе откроется новый «Сквер влюблённых» с интересными архитектурными формами, скамейками и памятником Петру и Февронье. Кроме того, в посёлке благоустроят территорию перед домом культуры. Губернатор также осмотрел, как работают коммунальные объекты. К качеству воды у жителей села есть вопросы. Сейчас идёт подготовка проекта по модернизации водоочистных сооружений.

Фото: yanao.ru

Фото: yanao.ru

Похвасталось село и новым спортивно-оздоровительным комплексом «Айсберг», который открылся марте 2018 года. Теперь значительно возросло число людей, занимающихся спортом. В планах– ввести дополнительные занятия по теннису и северному многоборью.

В Гыде глава региона посетил строящиеся жилые дома на улице Советской для коренных жителей, которые переедут сюда по народной программе, и для расселения аварийного фонда. Ввод домов в эксплуатацию запланирован на осень 2019 года.

Дмитрий Артюхов посетил здание школы-интерната. Учебный корпус на 720 мест открыт в 2018 году. В спальном корпусе идёт ремонт, который завершится к началу учебного года. Между тем, здание не может разместить всех желающих учиться в новой школе, поэтому есть потребность в строительстве двух новых спальных корпусов на 300 учеников каждый.

Как отметил губернатор, стройка в Гыде – одна из самых дорогих на Ямале. Все дело в сложнейшей логистике, а значит и цене.

- Тем не менее, понимаем, что спальные корпуса необходимы. В ближайшее время будем рассматривать, как этот вопрос решить, - сообщил Дмитрий Артюхов.

На 2020 год в селе запланировано благоустройство двух общественных территорий – зоны отдыха на улице Катаевой и этноплощадки на улице Полярной, а также четырёх дворовых территорий.

Фото: yanao.ru

Фото: yanao.ru

- Сеяха и Гыда – два наших самых отдалённых населённых пункта. Тем не менее оба посёлка хорошо развиваются. Конечно, есть проблемы и есть вопросы у жителей. Но те объекты, которые здесь появились, качественно улучшают жизнь людей. Видим, что посёлки кардинально меняются. Впервые в истории здесь появляются капительные дома, в которых гарантировано тепло, комфортно, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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