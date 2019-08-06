2019-08-06T08:42:46+03:00
Происшествия

На Ямале при ночном пожаре в доме престарелых погибла старушка

Из огня пожарные успели вывести 30 человек
Анна Полякова
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В ночном пожаре в салехардском доме престарелых погибла старушка Фото: 89.mchs.gov.ruВ ночном пожаре в салехардском доме престарелых погибла старушка Фото: 89.mchs.gov.ru
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Салехардские пожарные ночью 6 августа вывели из горящего дома 30 человек, из них трое детей. Сообщение о ЧП в пятиэтажном жилом доме по улице Губкина поступило от очевидцев в 1 час 16 минут.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Очаг был обнаружен в квартире на первом этаже. Спасатели принялись выводить людей, поскольку большинство из них являлись пожилыми и нуждались в помощи.

- Этот социальный дом предназначен для постоянного проживания одиноких престарелых граждан, инвалидов, сохранивших полную или частичную способность к самообслуживанию, а также супружеских и семейных пар из указанной категории граждан, - пояснили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Как рассказали спасатели, в прихожей помещения, где произошло возгорание, была обнаружена 82-летняя женщина. Ее с признаками отравления угарным газом госпитализировали в окружную больницу. Однако спасти бабушку не удалось, она скончалась в медучреждении.

Пожар потушили за полчаса. В результате ЧП огнем повреждена кухня на площади 10 квадратных метров. Всего в тушении пожара принимало участие 17 человек, в распоряжении которых было четыре единицы спецтехники МЧС. Причина и ущерб от пожара – устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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