2019-07-26T15:26:10+03:00
Здоровье

Цифровизация Югры: медицина становится все более доступной

С помощью современных технологий югорчанам экономят время и повышают уровень комфорта
Лидия Шумкова
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Цифровые технологии на вооружении медиков – это не призрачное будущее, а сегодняшняя реальность. Фото с сайта Окружного кардиологического диспансераЦифровые технологии на вооружении медиков – это не призрачное будущее, а сегодняшняя реальность. Фото с сайта Окружного кардиологического диспансера
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По всей Югре в последние пару лет идет интенсивный процесс цифровой трансформации отрасли здравоохранения. В медучреждениях округа уже давно установлена медицинская информационная система, но ее полная синхронизация, в том числе и переход на электронный документооборот, - еще в процессе. Как на сегодняшний день развиваются технологии и что это даст югорчанам, узнала «Комсомольская правда – Югра».

Цифровые технологии - уже не призрачное будущее

Как подчеркнула главный врач Окружного кардиологического диспансера, заслуженный врач РФ, депутат Думы Ханты-Мансийского округа - Югры Ирина Урванцева, цифровые технологии на вооружении медиков – это не призрачное будущее, а сегодняшняя реальность.

- Внедрение электронной карты и больничных листов, проведение телемедицинских консультаций и врачебных консилиумов посредством видеоконференцсвязи – эти технологии способствуют повышению доступности медицинской помощи, экономят время пациента, позволяют взаимодействовать коллегам, находясь в разных городах и даже странах, - отметила она.

Наряду с этим, принципиальное значение уделяется способам защиты передаваемой информации. Так, по словам главврача, сегодня между всеми муниципальными образованиями Ханты-Мансийского округа - Югры и органами управления здравоохранения действует защищенная сеть передачи данных, которая позволяет в режиме реального времени направлять большие объемы информации, в том числе результаты обследований пациентов в цифровом виде. По сути, интегрированная электронная медицинская карта – это масштабный федеральный сервис, который получил свое развитие в Югре.

- Сегодня пациент любой медицинской организации округа в личном кабинете на портале «Госуслуги» может посмотреть сведения об оказанной медпомощи. В будущем, благодаря этому сервису, у пользователей появится возможность мониторировать результаты проведенных функциональных и лабораторных исследований. К слову, такая услуга уже действует в Окружном кардиологическом диспансере – через мессенджеры Viber и WhatsApp мы оповещаем пациентов о дате и времени госпитализации. В 2020 году планируется применение смс-информирования, - сообщила Ирина Усольцева.

Телемедицина в округе

Такая форма работы, как телемедицина, уже внедрена и активно применяется в Окружном кардиоцентре. Жители отдаленных территории Ханты-Мансийского автономного округа могут получить рекомендации кардиолога, сердечно-сосудистого хирурга, аритмолога, генетика, не приезжая в центр за сотни километров.

Медики в режиме видеоконференцсвязи могут обсуждают результаты обследований пациентов с коллегами из других регионов. Фото с сайта Окружного кардиологического диспансера

Медики в режиме видеоконференцсвязи могут обсуждают результаты обследований пациентов с коллегами из других регионов. Фото с сайта Окружного кардиологического диспансера

По словам главврача, специалисты центра связываются с коллегами из других учреждений здравоохранения страны для обсуждения сложных клинических случаев, обмена опытом. Ежегодно они проводят около 200 подобных консультаций.

- С этого года мы первыми в регионе начали проводить виртуальные врачебные обходы - специалисты в режиме видеоконференцсвязи обсуждают результаты обследований пациентов, поступивших по экстренным показаниям, изучают назначения и итоги проведенных операций, - добавила Ирина Усольцева.

В Окружном кардиологическом диспансере также развивается интегрированная система цифрового контура. К примеру, результаты исследований, выполненных на новейшем компьютерном томографе, направляются в центральный архив медицинских изображений. Это позволяет врачам из любого учреждения здравоохранения Югры удаленно просматривать цифровые снимки, что значительно сокращает время на уточнение и верификацию диагноза и принятие решения о дальнейшей тактике ведения пациентов.

- Отдельно отмечу, что на сегодня получено около 200 электронных подписей для медицинского персонала, что позволит в ближайшей перспективе развивать юридически значимый электронный медицинский документооборот, - подчеркнула главврач.

Все документы в «цифру»

Кстати, одной из первых на электронный документооборот перешла Сургутская районная поликлиника. Результатом реализации передового проекта в сфере цифровизации здравоохранения стала полная доступность как для пациентов, так и для врачей. 40 тысяч жителей Сургутского района могут записаться к терапевту уже на следующий день, а сроки ожидания записи к узким специалистам теперь - 2-3 дня. Человеку не нужно бегать также и за больничными листами - поликлиника перешла на электронную форму. Кроме того, врачи скорой помощи учреждения уже с декабря прошлого года не пользуются бумажными картами. И если раньше у них было всего несколько планшетов, то теперь все медики имеют при себе эти устройства.

Одной из первых на электронный документооборот перешла Сургутская районная поликлиника. Фото с сайта учреждения

Одной из первых на электронный документооборот перешла Сургутская районная поликлиника. Фото с сайта учреждения

Как рассказали в пресс-службе поликлиники, основная часть работ по внедрению электронного документооборота уже выполнена, но процесс еще завершается.

- В планах у нас перевести подразделения административно-управленческого персонала, в том числе сделать инвентаризацию в электронном виде. В сентябре мы планируем завершить процесс цифровизации полностью. Что это означает? Мы вообще убираем из поликлиники бумажную регистратуру, которая сейчас условно занимает место, поскольку все медицинские карты населения переведены в электронный вид. Пока мы подбираем помещение, потому что по закону нужно хранить эту документацию определенное количество лет, - объяснила Наталья Тагирова, специалист по связям с общественностью Сургутской районной поликлиники.

Пока еще в планах и переход на электронные рецепты. Это большая важная часть работы для отрасли здравоохранения, но быстро ее внедрить пока не получится, поскольку у аптек тоже должна быть та же система, позволяющая расшифровывать электронные подписи. Но они пока такими технологиями не оснащены. Этот процесс только-только начинается.

Удивительное рядом

По словам Натальи Тагировой, люди по началу удивлялись новым технологиям.

- Реакция была не хорошая и не плохая, а удивленная от того, что такое вообще возможно. Кроме того, среди пациентов бытовало мнение, что врача нагрузили двойной работой – вот он сначала заполняет бумажный вариант, а потом заносит в компьютер, или наоборот. Было определенное непонимание из-за того, что изначально так и было, пока шла оцифровизация документов. Однако сейчас врачу достаточно нажать кнопку и, например, распечатать готовое направление на анализы. На самом деле, это очень полезная вещь, мы сэкономили врачам и пациентам кучу времени, удалось увеличить продолжительность приема и, соответственно, появилась доступность, - подчеркнули в поликлинике.

Сейчас, когда во подразделениях поликлиники, а их 12, не считая амбулатории и ФАПа, установлены терминалы для записи на прием, ими пользуются не меньше 60% населения Сургутского района. Есть, конечно, еще те, кто по старинке идет в регистратуру, чтобы записаться там, но их число постепенно уменьшается.

- Показатель эффективности – в том, что можно в любой день прийти в поликлинику и не увидеть очередей и хаоса у регистратуры и врачебных кабинетов, какие был раньше до перехода на электронную запись. Для пациентов есть еще один существенный плюс – достаточно один раз просто прийти, и он запишется к узким специалистам, получит направление на анализы. Человеку не нужно бегать от кабинета к регистратуре в поисках своей карты, перезаписи к другому врачу. Исключается и тот факт, что какие-то данные пациента будут потеряны, например, результаты анализов, флюорография и прочее. В электронном виде ничто никуда не денется, - рассказала Наталья Тагирова.

Мнение эксперта

Ирина Усольцева, заслуженный врач РФ:

- Новая модель системы здравоохранения, которая сегодня активно развивается в России, нацелена, главным образом, на повышение качества и доступности медицинской помощи населению, распространение принципов превентивной медицины, увеличение средней продолжительности жизни человека и повышение его личной мотивации в сохранении собственного здоровья. Не секрет, что многие интернет-сервисы предлагают обывателю самостоятельно определить состояние своего здоровья. Для этого достаточно ввести минимальный набор личных параметров. К примеру, такие характеристики, как пол, возраст, рост и вес позволяют определить риск возникновения ряда заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы. Развитие цифровых систем позволяет пойти дальше и основываясь на более подробных данных пациента составлять детальный прогноз течения жизни больного. Это своего рода онлайн-консультант, помощник врача, но ни в коем случае не его замена.

ДЛЯ СПРАВКИ

«Цифровые» планы

2020 год - оснащение 11,4 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников.

2021 год - функционирование защищённой сети передачи данных к которой будут подключены не менее 80% структурных подразделений.

2022 год – 80% медицинских организаций будут использовать медицинскую информационную систему.

2022 год – не менее 90% медицинских организаций обеспечат межведомственное электронное взаимодействие. Реализация электронных рецептов.

2023 год – реалистичная государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Министерства здравоохранения России, подключённая к ЕГИСЗ.

2024 год - ЕГИС обеспечит Единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с ГИС в сфере здравоохранения, МИС медицинских организаций с Единым порталом госуслуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента «Моё здоровье».

ИСТОЧНИК KP.RU

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