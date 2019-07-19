Пешком пойдет? У ямальского медика угнали мощный внедорожник в Санкт-Петербурге

Поездка в северную столицу России закончилась неприятным происшествием для медсестры из Ямало-Ненецкого автономного округа. В Санкт-Петербурге у нее угнали дорогостоящий внедорожник, на котором она приехала в гости к родственникам.

Известно, что 41-летняя жительница Ямала отправилась в город на Неве за рулем своего автомобиля - Toyota Land Cruiser-200. Женщина всего несколько минут оставила иномарку у дома №47, корпус 1, по проспекту Большевиков. Но и этого хватило, чтобы черный внедорожник «уехал» в неизвестном направлении, сообщили «Комсомольской правде – Ямал» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полиции женщина рассказала, что в Петербурге находилась в гостях. Она приехала к брату на своей машине. И теперь переживает, что ей не на чем вернуться обратно домой, на Ямал. Также известно, что угнанной машине три года, ее стоимость владелица оценила в 4,5 миллиона рублей. Питерская полиция разыскивает злоумышленников.

- Проводятся мероприятия по установлению личности угонщиков, заведено уголовное дело. Уточняются детали происшествия, - рассказал «Комсомолке» заместитель начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Элмар Шахирзаев.

Между тем, после появления информации в местных СМИ, пользователи социальных сетей обрушились с язвительными комментариями в адрес пострадавшей. Больше всего у пользователей вызывает негодование не факт кражи, а откуда у медсестры машина стоимостью 4,5 млн рублей.

Однако нашлись и те, кто посоветовал злопыхателям не считать чужие деньги, предположив, что дорогостоящий внедорожник мог быть подарком или остался в наследство.