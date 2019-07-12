2019-07-12T16:34:54+03:00
Общество

Все муниципалитеты Ямала взялись за разработку Стратегии развития региона до 2035 года

К разработке плана привлекли научное сообщество и лучшие экспертные организации
Анна Полякова
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Все муниципалитеты Ямала взялись за разработку Стратегии развития региона до 2035 года Фото: yanao.ruВсе муниципалитеты Ямала взялись за разработку Стратегии развития региона до 2035 года Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов призвал глав муниципалитетов активно включиться в работу над стратегией развития округа до 2035 года. Он подчеркнул, что определение планов должно идти параллельно на региональном и муниципальном уровне.

Глава региона провёл стратегическую сессию, посвящённую разработке Стратегии. В ней приняли участие члены правительства региона, главы муниципальных образований, представители экспертных и научных организаций, которые занимаются подготовкой документа.

Он отметил, что необходимо тщательно проанализировать, как будет развиваться территория округа в долгосрочной перспективе, каким будет рынок труда. Значительная часть исследования будет посвящена развитию топливно-энергетического комплекса. Но, безусловно, в документе должны быть отражены основные моменты, связанные с социальной сферой.

Стратегия создаётся с учётом производственных проектов, которые будут реализованы в округе в ближайшие годы. Это Арктик СПГ-2, Северный широтный ход, Северный широтный ход-2 и другие. В документе будет учтено развитие социальной инфраструктуры и работа, которая проводится в регионе в рамках национальных проектов.

К разработке стратегии привлечены ведущие экспертные организации и научное сообщество: Леонтьевский центр, Газпром ВНИИГАЗ, McKinsey & Company, Российская академия наук и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Завершить разработку стратегии развития округа планируется в 2020 году, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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