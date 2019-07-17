Жертвоприношение? Возле Салехарда нашли расчлененное животное в ленточках

Жуткая находка напугала жителей Салехарда. Туша оленя без головы и лап висела на березе. Такая картина предстала перед глазами случайных прохожих. Они запечатлели странную «инсталляцию» и разместили снимок в сети интернет, чтобы выяснить – что же это такое: жертвоприношение или глупая шутка.

«Голову оленю отрезали, повесили рядом, лапы тоже, ленточек навязали... Называется «прогулялись в лес возле Салехарда», - прокомментировал автор кадра.

В группе «Подслушано в Салехарде» социальной сети «ВКонтакте» разгорелись горячие споры. Кто-то уверен, что это всего лишь обряд местных, и ничего в нем необычного и пугающего нет. Ведь для коренных народов севера олень - это жизнь и средство выживания, транспорт, еда, одежда и валюта.

«У всех народов мира своя вера. И по сей день существует много язычников, но там почему-то никто не орёт «фуу». Сколько бы вы не прожили на севере, вы все равно здесь гости. Это земля народов севера и ваше мнение никак не изменит их склад жизни», - высказала мнение горожанка, подписавшись Иришка Е.

Надо сказать, ее точку зрения поддержало большинство. Однако есть и те, кто уверен, что это больше похоже не на обряд, а на издевательство над животным.

«По мне, так это статья за жестокое обращение с животными! Животное ни в пищу, ни в дело не пошло!», - высказалась одна из подписчиц.

Местные жители сомневаются, что находка имеет отношение к обряду

- Это вполне может быть обрядом местных племен. Очень похоже. Пугаться его не стоит. Вопрос – где он проводился. Если это Ангальский мыс (место поклонений и проведений этнических обрядов представителей северной группы нижнеобских хантов – прим. ред.), - то это изначально священное место, а потому подобные картины здесь обычное явление. Если оленя нашли рядом со стойбищем – то уже кто-то из современников решил вспомнить древние обычаи. Чего именно хотел добиться таким образом «шаман», можно понять только, увидев воочию весь обряд, - рассказала «Комсомольской правде – Ямал» научный сотрудник научного центра изучения Арктики Стэлла Раздымаха.