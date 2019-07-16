Глава Ямала рассказал о новых мерах поддержки "особых" детей

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в рамках рабочего визита в Лабытнанги 15 июля встретился с семьями, где воспитываются дети-инвалиды.

Глава региона сообщил, что принято решение на окружном уровне с первого января 2020 года выплаты пособия для особых детей, достигших совершеннолетия, не будут прерываться. Она будет постоянной для тех, кто нуждается в таком уходе, а один из родителей не может из-за этого работать.

По просьбам родителей изменятся и условия использования реабилитационного сертификата, номинал которого – 500 тысяч рублей. Отныне сертификат будут выдавать при признании ребенка инвалидом в возрасте до семи лет, а воспользоваться им можно будет в течение пяти лет с момента выдачи.

Еще одна поправка – лимит единоразовых расходов увеличен до 150 тысяч рублей. Остальные средства можно использовать при последующих обращениях до полного использования средств реабилитационного сертификата.

На Ямале с 2020 года будет в три раза увеличено пособие опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. Эта сумма вырастет до 18 тыс. 252 рублей.

Кроме того, на ближайших сессиях законодательного собрания Ямала рассмотрят такую меру поддержки, как возмещение стоимости проезда. С начала 2020 года ребенку-инвалиду и сопровождающему его в поездке неработающему родителю раз в год будет возмещаться стоимость проезда по России.

К слову, на встрече с губернатором присутствовал юный блогер Андрей Войтикунов. Напомним, мальчик участвовал в акции «Елка желаний». Тогда губернатор исполнил его мечту – подарил планшет, на котором блогер начал монтировать видео. В итоге на Ютуб-канале Андрея появилось много подписчиков, а неравнодушные ямальцы подарили ему новую инвалидную коляску, сообщает правительство ЯНАО.

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