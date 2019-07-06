За сутки на Ямале ликвидировано 9 лесных пожаров, возникших из-за грозы

На территории лесного фонда ЯНАО к вечеру 5 июля было зафиксировано 16 пожаров на площади 98 га. Из этого числа четыре очага - на территории Ямальского лесничества, девять – в Надымском, один – в Ноябрьском, два – в Красноселькупском.

Такие данные озвучил первый замдиректора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Антон Колодин, выступая на брифинге.

За сутки ликвидировано девять лесных пожаров на общей площади 38 га. Четыре удалось локализовать. По одному на территории Ноябрьского и Ямальского лесничеств и два в Надымском. Причина возникновения всех пожаров – грозы.

Он также отметил, что площадь, пройденная пожарами, в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем, идёт очень серьезный грозовой фронт с северо-запада и юго-восточной части округа, сопровождающийся порядка 120-ю грозовыми разрядами. Однако ситуация была спрогнозирована, и специалисты готовы к ней.

Он также отметил, что в настоящее время на территории установился преимущественно 3 класс пожарной опасности, и патрулирование территорий лесного фонда ведётся в круглосуточном режиме. В случае ухудшения ситуации регион может рассчитывать на федеральный резерв. 66 специалистов в течение суток из Йошкар-Олы готовы присоединиться к местным группировкам.

- Все пожары, которые сегодня действуют, находятся в труднодоступной местности. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. В ближайшие дни на территории региона прогнозируются значительные осадки, так что нам с помощью погоды быстрее удастся справиться с ситуацией, - подчеркнул Антон Колодин.

Напомним, всего с начала пожароопасного сезона на территории округа зарегистрировано 39 природных пожаров на площади 185 га, в том числе, лесной фонд – 31 на 161 га. Причины возникновения в 25 случаев – гроза, в 14 случаях предположительно – человеческий фактор.