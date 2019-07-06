2019-07-05T21:43:50+03:00
Общество

За сутки на Ямале ликвидировано 9 лесных пожаров, возникших из-за грозы

Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет
Анна Полякова
Поделиться:
За сутки на Ямале ликвидировано 9 лесных пожаров, возникших из-за грозы Фото: yanao.ruЗа сутки на Ямале ликвидировано 9 лесных пожаров, возникших из-за грозы Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На территории лесного фонда ЯНАО к вечеру 5 июля было зафиксировано 16 пожаров на площади 98 га. Из этого числа четыре очага - на территории Ямальского лесничества, девять – в Надымском, один – в Ноябрьском, два – в Красноселькупском.

Такие данные озвучил первый замдиректора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Антон Колодин, выступая на брифинге.

За сутки ликвидировано девять лесных пожаров на общей площади 38 га. Четыре удалось локализовать. По одному на территории Ноябрьского и Ямальского лесничеств и два в Надымском. Причина возникновения всех пожаров – грозы.

Он также отметил, что площадь, пройденная пожарами, в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем, идёт очень серьезный грозовой фронт с северо-запада и юго-восточной части округа, сопровождающийся порядка 120-ю грозовыми разрядами. Однако ситуация была спрогнозирована, и специалисты готовы к ней.

Он также отметил, что в настоящее время на территории установился преимущественно 3 класс пожарной опасности, и патрулирование территорий лесного фонда ведётся в круглосуточном режиме. В случае ухудшения ситуации регион может рассчитывать на федеральный резерв. 66 специалистов в течение суток из Йошкар-Олы готовы присоединиться к местным группировкам.

- Все пожары, которые сегодня действуют, находятся в труднодоступной местности. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. В ближайшие дни на территории региона прогнозируются значительные осадки, так что нам с помощью погоды быстрее удастся справиться с ситуацией, - подчеркнул Антон Колодин.

Напомним, всего с начала пожароопасного сезона на территории округа зарегистрировано 39 природных пожаров на площади 185 га, в том числе, лесной фонд – 31 на 161 га. Причины возникновения в 25 случаев – гроза, в 14 случаях предположительно – человеческий фактор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Мам Ноябрьска возмутили пустые песочницы на детских площадках
В Салехарде погорельцы вернутся в обновленные квартиры к 1 первому сентября
Волонтеры восстановили 115-летний дом в Лабытнанги
Работа переправы через Обь приостановлена по метеоусловиям
Кладбище в Салехарде спасут от подтопления
В Салехарде протестировали современные беспилотники
Ноябрьск был близок к чрезвычайной ситуации во время грозы
Погода на Ямале 6 июля: температура воздуха поднимется лишь до +25 градусов
На Ямале прогнозируется дождь, гроза и сильный ветер
В Тарко-Сале общественники проверили места продажи овощей и фруктов
Гуманитарную помощь Ямала пострадавшим от наводнения в Иркутской области доставят бесплатно
Паромы на переправе через Обь вышли в пробные рейсы
Мошенник выманил у надымчанина вознаграждение за телефон, который не находил
Паромы на переправе через Обь остановились из-за ветра
В Лабытнанги полосу моста на Зеленой горке закрыли на ремонт
Более 30 000 цветов украсят Тазовский район
Общественники проинспектировали участок трассы Сургут – Салехард
Глава Губкинского поблагодарил храброго парня, спасшего мальчика от собаки
Журналисты из Германии пытаются выжить в Ноябрьске с комарами
Новоуренгойка по указке мошенника перевела неизвестным 200 тысяч рублей
В Ноябрьске штукатурка в подъезде упала на голову девушке
Ямальцев вновь предупредили о штормовой ветре и грозе
Ямальские тренды работы с детьми и молодежи представили в Москве
Новоуренгойские полицейские сожгли наркотики
Ямальские сказочные персонажи поедут в «Изумрудный город»
На Ямале зарегистрировано 10 очагов лесных пожаров