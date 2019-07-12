Новоуреноец снимал порно со своей дочкой и выкладывал в интернет

В Новом Уренгое перед судом предстанет педофил, жертвой которого стала собственная малолетняя дочка. 45-летнего ямальца обвиняют по нескольким статьям. Как рассказали в СУ СКР по ЯНАО, он снимал девочку в порнографических роликах и делал фотографии.

Кроме этого, когда папаша был пьян, совершал в отношении дочери насильственные иные действия сексуального характера, снимая при этом на камеру мобильного телефона себя вместе с девочкой. После и эти кадры, где фигурировал сам извращенец, он распространял в сети Интернет. Отец удовлетворял свои сексуальные желания с помощью дочери на протяжении длительного времени.

Сотрудники полиции установили его личность во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, когда работали по факту распространения порнографических материалов с изображениями несовершеннолетней в сети Интернет.

Сколько лет девочке не сообщается. Однако известно, что ей нет еще и 12 лет. С ребенком проводятся реабилитационные мероприятия. Педофил дал признательные показания. Его взяли под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.