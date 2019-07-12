2019-07-12T09:29:29+03:00
Общество

Визжал от боли: как ямальская мошкара досмерти замучила беспомощного щенка

Бессердечные люди проходили мимо малыша, а насекомые ели его живьем
Анна Горлач
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Ямальская мошкара досмерти замучила беспомощного щенка Фото: Елена ПолитковскаяЯмальская мошкара досмерти замучила беспомощного щенка Фото: Елена Политковская
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Крик души жительницы Газ-Сале стал поводом для обсуждений пользователей соцсети. Местная жительница, опубликовала пост, рассказывая о вопиющей ситуации, произошедшей накануне. Женщина пыталась спасти от мучительной смерти щенка. Его нашли застрявшим под крыльцом магазина.

- Наши друзья выходили из магазина «Удача» и услышали плач, вой и время от времени сменяющиеся крики не человеческого характера. Под крыльцом магазина застрял щенок. Он не мог самостоятельно выбраться. Его заживо ела мошка. Представили всю палитру его чувств? А? Мы не представляли, мы прочувствовали фибрами всей своей души, - рассказала Елена Политковская.

Малыша еле извлекли из западни. Состояние щенка было очень тяжёлым. Его мучали судороги, распух язык из-за аллергической реакции. Он еле дышал. Время от времени шла пена изо рта. Глаза распухли до такой степени, что щенок не мог их открыть.

Отзывчивые люди вымывали мошек три часа, дно ванны было застлано мошкой, на щенке не видно было живого места. Все тряпки в крови от укусов мошки.

- Наши сердца время от времени замирали от душераздирающих криков и всхлипов. Понимаем, что щенок остывает, температура падает, начинаем растирать и массажировать, тормошим, - вспоминала страшные мгновения Елена.

Приступы возвращались время от времени. По телефону знакомы ветеринары посоветовали, как можно спасти малыша и порекомендовали лекарства.

Однако аптек круглосуточных в этой местности не оказалось. Пришлось ехать в Центральную районную больницу. В хирургическом отделении им дали обезболивающего и антигистаминного. После уколов щенка то отпускало, то снова начинались приступы...

Как рассказала Елена щенок был не бездомным. Он, как и его братья и сестры, от хозяйской собаки. Мать была привязана у магазина, а возле неё крутилось пять детенышей. А бессердечные люди проходили мимо малыша, который визжал от боли, когда мошка проедала ему плоть. Сколько ему пришлось терпеть муки - неизвестно.

- Почему человек, который отработал 9 часов в вертолёте услышал, а другие...нет? Почему?, - задает риторический вопрос Елена, вспоминая, как ее друзья нашли несчастного детеныша.

Щенок умер в два часа ночи в страшной агонии. Причиной смерти могли стать как аллергическая реакция на укусы, так и травмы, полученные щенком, пока он пытался сам выкарабкиваться из западни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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