Все отдалённые посёлки Тазовского района ждёт строительный бум соцобъектов

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 8 июля побывал с рабочим визитом в посёлке Тазовский. Он рассказал о перспективах района, ответил на вопросы жителей и осмотрел строящиеся в райцентре объекты. Глава региона сообщил местным жителям, что поставил задачу району – удвоить темпы строительства жилья.

Всего в ближайшие 5 лет в Тазовском построят 28 домов и 1400 новых квартир. Жителями аварийных домов райцентра сейчас числятся 3 381 человек, по всему району это число составляет 6 270 человек.

Глава Тазовского района Василий Паршаков подчеркнул, что планы по жилью реальные. До 2025 года планируется строить до 60 тысяч квадратных метров. Сейчас в район заходит ещё одна строительная компания. С землей вопрос решаем. Отводим территорию под ещё один микрорайон, такой же, как «Солнечный».

Реализация проекта «Арктик СПГ-2» на территории Тазовского района, по словам Дмитрия Артюхова, даст новые поступления в бюджет и, соответственно, новые социальные проекты. Такие, как рыбоводный завод на реке Таз – второй в округе. Сотрудничество с компанией «НОВАТЭК» уже дало ощутимые плоды для жителей района.

В Гыде появилась школа-интернат – передовое учебное заведение с компьютерным классом и кинозалом. В дополнение к нему должны появиться два спальных корпуса по 300 мест – между правительством округа и «НОВАТЭК» сейчас ведутся переговоры о софинансировании строительства.

Строительный бум социальных объектов ждёт все отдалённые посёлки района. Будет закончен детский сад-долгострой в Антипаюте. После корректировки проектной документации в следующем году возобновится его строительство, ещё через год – закончится. Так как этот вопрос в селе стоит особенно остро, решено на время строительства возвести модульное здание для 35 дошколят, сообщил Дмитрий Артюхов.

Часть объектов получат второе дыхание за счёт капремонтов. Это два детсада в Газ-Сале, здание садика и спальный корпус школы-интерната в Гыде. Через год начнется строительство двух новых участковых больниц в сёлах Гыда и Антипаюта.

13 новых объектов благоустройства появятся в посёлках этим летом. Это универсальные спортплощадки в Гыде и Газ-Сале, 6 дворовых территорий и 7 общественных. Последние будут полностью адаптированы для маломобильных групп населения. Станут ровнее в районе дороги. На 2019 год в плане – ремонт более 8 километров. Вдвое увеличено финансирование на их содержание.

Пришедшие на встречу тазовчане спрашивали о жилье для учителей, чистой воде в райцентре, утилизации ТБО, централизованной системе водоотведения, просили усилить контроль за качеством строительства жилья в отдалённых посёлках. Все вопросы глава региона взял на заметку.

От имени тазовчан глава района озвучил просьбу продлить срок действия жилищных сертификатов для бюджетников. Не все успевают им воспользоваться за сто дней. Глава региона поручил рассмотреть вопрос, сообщает правительство ЯНАО.