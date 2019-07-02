Граф Монте-Кристо: на Ямале спасли пёсика, который семь лет жил в яме уличного туалета

Душераздирающая история пса из Нового Уренгоя (ЯНАО) началась семь лет назад. Маленький щенок упал в выгребную яму уличного туалета, который находится на одной из городских баз, и с тех пор о нём ничего не было слышно. Время от времени в городе ходили слухи о якобы живущей в яме собаке, но пёсика так никто и не видел.

Спустя несколько лет городские легенды подтвердились: в выгребной яме действительно много лет живёт собака – среди человеческих экскрементов, без света и взаперти. Об этом волонтёру рассказали сотрудники базы. Девушка присоединилась к работникам, которые всё это время подкармливали Адольфа (так назвали пса), и тоже стала приносить малышу различные вкусняшки.

Встал вопрос: как достать несчастное животное из-под каменного туалета? Ему там, вроде бы, и комфортно, но оставлять собачку среди грязи – совесть не позволяет. Разрешить эту «животную» ситуацию решился новый сотрудник базы, Али Эксендиров. Парень не смог пройти мимо несчастной судьбы Графа и приступил к двухнедельной миссии спасения.

- Экскаваторщик вырыл, яму подготовил. Парнишка один дырочку пробил, всё подготовил, позвали на помощь и людей из приюта, - рассказал Али корреспонденту «Комсомольской правды – Ямал». – Собака до такой степени была молчаливо, что даже и не собиралась выходить наружу. Когда мне рассказали эту историю, я неделю ходил туда только для того, чтобы понять, есть ли она там. Шумел, стучал, подкармливал… Когда удостоверился – решили спасать, и потихоньку начали сначала выкапывать. Огромный КамАЗ земли перекидали, но потом поняли, что роем не там. Потом копали в другом месте.

Миссия спасения. Фото: скриншот

По словам Али, собака ведёт себя достаточно спокойно, но уже видно, что взрослая – подбородок седой.

Руководитель новоуренгойского Центра помощи бездомным животным «Подари мне жизнь» Наталья Хорошилова подтвердила, что пёс даже и не собирался подойти к отверстию. Пришлось им самим спускаться в выгребную яму. Животное достали, вкололи ему успокоительное, состригли грязную шерсть и отмыли от экскрементов.

Шерсть была вся в грязи и колтунах. Фото: скриншот

- Несмотря на жизнь в выгребной яме, у пса со здоровьем всё более-менее в порядке. Нужно только пройти лечение от сыпи на коже, - рассказывает Наталья. – Однако главное, что ему предстоит – социализация. Сейчас он всего боится, не помнит ни других собак, ни солнечного света, ни людей.

Чудесная история спасения завершилась благополучно, а пса, отсидевшего в заточении много лет, назвали Графом Монте-Кристо. Сейчас он находится в Центре помощи, но новый дом ему подыскивать пока не собираются.

- Считаю себя хозяином этой собаки – я нашёл её, откопал, но брать себе не буду. Пусть живёт в приюте и радует посетителей, ведь таких «собачьих» историй я не знаю вообще, разве что историю Хатико. Я собираюсь помогать девочкам из приюта, будет такое хобби у меня. Графа Монте-Кристо должен знать каждый!

«Комсомольская правда – Ямал» будет следить за жизнью спасённого пёсика, а пока в приюте будут собирать помощь на его реабилитацию.